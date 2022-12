Desde el mar, Aracely Arámbula eleva la temperatura en traje de baño

Pocas dudas quedan en afirmar que entre las mujeres más bellas del mundo esta Aracely Arámbula. Además de por su hermosura, es reconocida en el mundo del espectáculo por haberse ganado el cariño de todos los televidentes gracias a sus participaciones en telenovelas no sólo de nuestro país sino en el resto de América Latina.

Por otro lado, Aracely Arámbula cuenta con la herencia de ser la mujer que le ha dado dos hijos a Luis Miguel, con quien la relación no es del todo buena ya que según ella ha estado ausente. Además, hace algunos meses se difundió la condición que el puertorriqueño le habría puesto a su ex para ver a sus hijos: que Manuel Arámbula, padre de la actríz estuviera presente cuando esten juntos Luismi y sus retoños. Con la muerte del hombre, parece no haber nada más que hacer.

Aracely Arámbula posando.

La carrera de Aracely Arámbula empezó en la década de los años 90 y desde allí no deja de conquistar y sorprender al mundo. Hoy, con 47 años deja en claro que la edad no es un impedimento para presumir sus curvas en las redes sociales, y en más de una ocasión ha estado al borde de la censura.

Recientemente en Instagram, Aracely Arámbula cautivó al mundo con su glamour desde la popa de una nave maritima y un look que deja a muchos con la boca abierta. En el video, la ex de Luis Miguel se mostró en traje de baño y bailando.

Aracely eligió colores primaverales tanto en el traje de baño como en el pareo que le cubre su cuerpazo que a cambio le ha valido en el primer día desde que se hizo viral el clip, más de 30 mil likes,

