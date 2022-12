De espaldas, Kim Kardashian eleva la temperatura con diminuto bikini

Vaya revuelo el que causó Kim Kardashian la tarde de este lunes con una foto en bikini con la que demostró por qué es "la reina" de las redes sociales, además que presumió su nueva figura muy delgada con el look más arriesgado que ha presumido en las últimas semanas. Tanto fue el furor que causó la socialité y empresaria que sus fans no dudaron en llenarla de halagos y cumplidos, además de resaltar su belleza.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de "The Kardashians" elevó la temperatura al presumir su icónica figura llena de curvas en un coqueto y diminuto bikini que ya dio mucho de qué hablar por lo revelador que resulta, pues si hace unos días Kim dejaba poco a la imaginación al modelar un bañador blanco que mojado se volvía muy transparente, en esta ocasión demostró que un diseño micro va con las mujeres de más de 40 años.

La modelo no deja de dar de qué hablar. (Foto: IG @kimkardashian)

Kim Kardashian se roba todas las miradas al posar en bikini

"Viendo hacia atrás en el '22" escribió la exesposa de Kanye West para acompañar su icónica foto que rápidamente superó los dos millones de me gustas y acumuló miles de comentarios por parte de sus amigos cercanos y sus fans. Por supuesto, lo que más llamó la atención es que aunque en numerosas ocasiones ha derrochado estilo con los bikinis más bonitos, en esta ocasión conquistó la red con una pose de espaldas y para resaltar su silueta.

En la foto que se volvió viral en Instagram se observa a la famosa de 42 años en su lujosa mansión, con la alberca enfrente y un par de palmeras para refrescar del intenso sol de Calabasas, California. Pero al elevar la temperatura, Kim Kardashian no enfocó directamente su cuerpo que ha sido acusado de imponer estándares de belleza "imposibles", sino que lo hizo por medio del cristal detrás de ella.

Como si fuera un espejo, el ventanal de la lujosa mansión sirvió como el escenario perfecto para retratarse de espaldas, mientras se mantiene hincada y con el torso girando hacia atrás para resaltar aún más una silueta curvy y con una minicintura. Por supuesto el micro bikini de Kim Kardashian también resultó muy revelador, pues el color gris que se nota desde lejos deja muy poco a la imaginación.

La polémica imagen que Kim Kardashian publicó. (Foto: IG @kimkardashian)

Luego de presumir su belleza como nunca con esta arriesgada foto, mientras su hija North la expone en TikTok mientras duerme o con los maquillajes que la convierten en personajes como Minions o el grinch, sus más de 336 millones de seguidores la llenaron de halagos y aplaudieron su arriesgada foto; sin embargo, otros más no dudaron en criticarla por "no actuar conforme a su edad" o pidiéndole que no comparta fotos en bikini por "respeto a sus hijos".

"Ya no tienes que hacer esto", "esto es ridículo", "ten un poco de respeto", "qué vergüenza para sus hijos" y "cúbrete y actúa según tu edad" son algunas de las críticas que recibió Kim Kardashian tras publicar esta foto en bikini.

