Una maestra abre su OnlyFans para mantener a su hijo, pero la cachan sus alumnos y debe renunciar

Una profesora de física de Escocia se volvió viral luego de que renunció a su puesto porque los alumnos descubrieron su cuenta de OnlyFans, un negocio paralelo que, según ella, necesitaba para poder recaudar fondos para su hijo enfermo. Se trata de Kirsty Buchan, de 33 años, que dejó su trabajo en el instituto Bannerman esta semana.

Buchan aseguró, en una entrevista para el medio Daily Record, que decidió entrar en la plataforma porque su hijo de 11 años está a la espera de una operación después de haber desarrollado una grave dolencia estomacal. "Algunos dicen que debo estar loca para pasar de ser profesora de física a vender fotos de desnudos en Internet… Pero me ha quedado muy claro que estaba loca por seguir en ese trabajo durante seis años con la tensión a la que me enfrentaba cada día", declaró.

Su trabajo como docente no le dejaba el dinero suficiente. Foto: Especial.

El sueldo que recibía no era suficiente

"Me quedaba hasta la 1 de la madrugada haciendo trabajo extra no remunerado y el estrés era increíble. Estaba llorando a mares por mi situación y no sabía qué camino tomar", agregó. Detalló que había escuchado que otras docentes ganaban hasta millón y medio de pesos al mes en sus cuentas de OnlyFans, por lo que decidió abrir la suya.

Asegura que no es su culpa que los alumnos encontraran su cuenta. Foto: Especial.

No se arrepiente de nada

La ahora ex profesora de física aseguró que no siente culpa de que los jóvenes hayan dado con su contenido y responsabilizó a los padres, por no asegurarse de que sus hijos no tengan acceso a páginas para adultos. "Algunas personas son muy críticas, pero yo estoy en un sitio para mayores de 18 años y si los niños tienen acceso al contenido es porque los padres no protegen sus dispositivos", dijo, según documentó el diario The New York Post.

Ya no sufre por el dinero. Foto: Especial.

"¿Quiénes son los demás para juzgar? Es mi historia la que tengo que contar. Haré lo que sea para mantener a mi hijo. ¿Cuántos padres pueden decir que pueden hacer eso?... Ahora la gente me ha preguntado si estoy siendo estúpida, pero no lo soy, tengo un título de física y he trabajado mucho. Puedo ir a mi trabajo y no ser respetada por mis jefes o puedo publicar fotos y ganar dinero para mantener a mi hijo. Para mí, eso es usar mi cerebro", sentenció.

La mujer dijo que también ha recibido mensajes de apoyo de los estudiantes y profesores sobre su salaz actividad secundaria. "Me han dicho que es mi cuerpo y mi decisión lo que hago con él. Y eso es lo esencial. No me avergüenzo de mi cuerpo y hablé de todo esto con mi novio antes de tomar la decisión de abrir la cuenta en OnlyFans", dijo aclaró.

