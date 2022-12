RM de BTS debuta como solista con su álbum "Indigo" y conquista al ARMY en "Wild Flower"

El líder de BTS, RM conquistó nuevamente al ARMY, pues hace unas horas reveló su nuevo álbum "Indigo", el cual marca su debut oficial como solista. Asimismo, lanzó el video del tema "Wild Flower" en el que mostró su talento como compositor, productor y por supuesto como rapero. Ante esto, el idol se encuentra entre las principales tendencias de plataformas de streaming y también de redes sociales como Twitter, pues sus fanáticos no paran de comentar y reconocer el buen trabajo del artista.

La noche de este jueves, Kim Namjoon, nombre real del integrante de Bangtan, liberó su tema principal "Wild Flower", con el que colaboró con Cho Youjeen, vocalista de la banda de rock Cherry Filter. En el videoclip el artista, de 28 años, refleja su deseo de vivir como una "flor silvestre" tranquila en lugar de un "fuego artificial" llamativo y que desaparezca rápidamente, por eso utilizó escenarios abiertos, principalmente rodeado de lugares naturales en donde sólo se encuentra él y los campos.

En el tema destacan los sonidos de rock y la poderosa combinación del rap del líder de BTS, quien mezcla su voz a la perfección con la de Cho Youjeen. Así, una ves más RM conquistó a sus millones de seguidores alrededor del mundo, por lo que esta mañana se encuentra en el puesto número 1 de las tendencias de YouTube y está dominando en los charts internacionales, de igual forma en Twitter los fanáticos siguen comentando tanto este tema, como todos los que están incluidos en su álbum "Indigo".

RM debuta como solista con "Indigo"

El rapero de Bangtan había adelantado que trabajó por muchos años en su nuevo material discográfico, por lo que pidió a sus fanáticos que lo apoyaran. Después reveló que estaría lleno de colaboraciones, entre los que están Erykah Badu, Anderson Paak, Tablo, Kim Sawol, Paul Blanco, Mahalia, Colde y más, por lo que estaba muy emocionado por mostrárselo por fin a sus millones de admiradores, quienes al parecer les ha gustado mucho éste proyecto en el que RM da a conocer otra faceta de él.

"Indigo" tiene un total de 10 canciones, en las cuales se sincera con el ARMY, ya que revela sus tendencias, gustos, pensamientos y las preocupaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Por esta razón, es uno de los materiales más comentados, pues los fanáticos han dicho que es uno de los trabajos del artista que más les ha gustado, ya que también enseña otra faceta y muestra cómo su música ha evolucionado.

A pesar de que ya había lanzado su "mixtape", el rapero ahora hace entrega de otro trabajo sin sus compañeros impresionando a sus millones de admiradores. De esta forma, Namjoom se convierte en el tercer integrante de BTS en debutar como solista, pues anteriormente J-Hope había lanzado "Jack in the box" y el mayor de la banda de k-pop, Jin reveló "The Astronaut", tema en el que se despide del ARMY por lo que colocó mensaje oculto.

SIGUE LEYENDO:

RM asegura que no habrá otro BTS, el grupo no puede ser reemplazado por esta razón

V de BTS está en México por primera vez y ARMY enloquece con este VIDEO