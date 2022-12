Andrea Legarreta alerta sobre su salud en su regreso al "programa Hoy": "No estoy al cien"

Esta semana durante el programa Hoy, Andrea Legarreta se ausentó en dos emisiones, fue entonces que el público comenzó a cuestionar las razones por las que la hermosa conductora no se había presentado, pero la producción del matutino no reveló razón alguna.

Sin embargo, este viernes 2 de diciembre en punto de las nueve de la mañana hora en la que da inicio el Programa Hoy, Andrea Legarreta ya se presentó y dio la bienvenida al público junto con sus compañeros, pero ésta reveló que no se encuentra muy bien de salud.

Y es que la encargada de cuestionar a Andrea Legarreta sobre cómo se encontraba de salud fue su amiga Galilea Montijo, ante esto, la esposa de Erik Rubín aseguró que no está al cien pero que está dispuesta a echarle todas las ganas.

Foto: Captura de pantalla

En una entrevista con varios medios de comunicación, Erik Rubín quien estuvo acompañado en todo momento por su hija Mía Rubín compartieron con la prensa que tanto Andrea Legarreta como su otra hija Nina, se encuentran enfermas de bronquitis.

Esta fue la razón por la que Andrea Legarreta se ausentó durante dos días del programa Hoy, pues por recomendaciones del doctor tuvo que descansar y guardar reposo, y aunque Erik Rubín reveló que aún no sabía si su esposa iría a trabajar este viernes, finalmente pudimos ver que la conductora sí asistió al matutino este día.

Además de Andrea Legarreta y Nina Rubín, el intérprete de “Cuando mueres por alguien”, reveló que él y Mía también estuvieron enfermos, solo que a su esposa y su hija menor les pegó más fuerte la enfermedad.

Sin embargo, Nina Rubín quien ya prepara su siguiente material discográfico con temas inéditos, compartió con la prensa que ella estuvo enferma de influenza pues uno de sus amigos la contagio ya que éste no se vacunó, pero como ella si tiene la inmunización no padeció tanto la enfermedad, sin embargo, pide que se cuiden.

“Me dio influenza porque a un amigo le dio, no se vacunó, por eso vacúnense, no me dijo y me contagió, yo estaba vacunada y al final ahorita apenas voy de salida, pero sí está fuerte, vacúnense todos”, dijo Mía Rubín