RBD anuncia su regreso y Belanova se hace tendencia en redes sociales por algo que los fans no perdonan

Después de muchos años, los jóvenes que crecieron con el grupo RBD, nacido de la telenovela "Rebelde", por fin recibieron la noticia que tanto esperaban. Y es que sus oraciones fueron tan fuertes que por fin el conjunto integrado por Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckerman, Maité Perroni y Dulce María (Poncho Herrera no estará) se reunirá para consentir a la generación que los vieron a través de la pantalla chica. Sin embargo, otro sector de la sociedad espera el regreso de otra agrupación importante que marcó tendencia en México: Belanova.

Y es que tras el anuncio de lo que se espera el próximo 19 de enero del 2023, de los jóvenes con corbata, muchos se manifestaron a través de las redes sociales para prácticamente exigir el regreso del grupo de eletro pop, synthpop y french house, surgido en Guadalajara, Jalisco. Y es que existe una especie de relación de amor y odio debido a que prácticamente desaparecieron de la escena, tras concluir las promociones de su álbum "Viaje al centro del corazón".

El grupo estuvo integrado por Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola y se formó desde el año 2000, por lo que también se puede hablar un impacto importante en la generación de aquel entonces, misma que espera su regreso triunfal para cantar clásicos como "Rosa pastel", "Por ti", "Tus ojos", "Baila mi corazón" entre muchas otras no menos bailables.

Mensajes de los fans de Belanova en Twitter

Los internautas hacen una revolución en Twitter

De múltiples maneras y sin que falten los tradicionales memes, los internautas en Twitter se manifestaron a favor de que Belanova regrese a los escenarios para entonar sus melodías electrónicas. Incluso existen personas que aseguran estar descubriendo algunas de sus piezas y que ya forman parte de su repertorio musical para toda la vida. De igual manera muchos coincidieron en que si Bad Bunny enloqueció la zona de Santa Ursula con su presentación, no será nada comparado con lo que generaría el trío maravilla.

Los fans siguen molestos porque no aparece Belanova (Foto: TW @I_am_artle)

"Y Belanova para cuando?", "Ustedes tan emocionado porque vuelve RBD, la verdadera emoción es cuando vuelva Belanova", "me da gusto por las rebeldes pero el regreso de Belanova PARA CUÁNDO", "Belanova estaba muy adelantada para su época", "me urge una reunión de Belanova me urge un concierto de Belanova", "Belanova pudo haber escrito Un Verano Sin Ti pero Bad Bunny jamás podría haber escrito Rosa Pastel", "Si Bad Bunny logró ese caos ahora imaginen cuando se reúna Belanova", fueron algunos de los muchos comentarios que se generaron a raíz del reencuentro de RBD.

Belanova grabó seis discos (todos muy buenos): "Cocktail", "Dulce Beat", "Fantasía Pop", "Sueño electro I", "Sueño Electro II" y "Viaje al centro del corazón". Y tres de en vivo: "Dulce Beat Live", "Tour Fantasía Pop" y "Canciones para la luna".

