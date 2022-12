¿Por qué Poncho Herrera no estará en el reencuentro de RBD?

Este lunes 19 de diciembre, los rumores fueron desmentidos y por fin se confirmó el reencuentro de los miembros originales de la banda juvenil RBD para el próximo año, noticias que sorprendió a más de una generación aunque también generó más dudas de las que esperaban con este anuncio, luego de que se pusiera en duda la asistencia del actor Poncho Herrera, quien aparentemente no estará en la reunión.

Cabe recordar que la mayoría de los intérpretes de "Sálvame" ocultaron todas sus publicaciones y borraron sus fotos de perfil de Instagram, provocando en extraños y ajenos la sospecha de que su regresó será implacable y regresarán con más fuerza que nunca, por ello, sus respectivas redes sociales renacieron como el ave Fénix en el momento que compartieron una imagen con el icónico logotipo de la banda como su foto de perfil y un video con algunas escenas de la banda

En las imágenes del video aparece el enlace soyrebelde.world donde al entrar al sitio podrás ver la leyenda: "Prepara tu corbata, Enero 19 2023".

Cuenta regresiva del concierto de RBD Foto: Especial

Sin embargo, lo que causó furor de esta publicación, fue que en el video se muestran una imagen de la última reunión que tuvieron donde no aparecía el personaje de Miguel Arango interpretado por Alfonso Herrera.

La poderosa razón por el que Poncho herrera no estará

Sin duda alguna, la mayoría de los miembros de la banda dejaron en shock a sus seguidores al anunciar el tan esperado reencuentro, pero, el único que no compartió la misma dinámica fue Poncho Herrera, ya que al parecer estará fuera de este proyecto, puesto que ha sido el único que no ocultó su foto de perfil u ocultó su contenido como lo hicieron sus compañeros.

Poncho Herrera no forma parte de la dinámica Foto: Especial

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, son quienes hasta ahora han confirmado su participación en el concierto que se llevará el próximo 19 de enero, aunque no sorprende que el actor que participó en la cinta "Amarte Duele" no esté nuevamente en el reencuentro, ya que en 2020 antes de la pandemia los exRBD dieron un concierto virtual que llevó por nombre "Ser o Parecer" no se presentó, ni a la boda dos de las cantantes.

Los cinco integrantes tienen una gran sorpresa para sus fans Foto: Especial

Asimismo, Christian Chávez habría revelado que Poncho jamás estuvo contento de ser parte de la agrupación y de su carrera como cantante, razón por la que no estará en el reencuentro para recordar viejos tiempos y darle a los fanáticos unos momentos de nostalgia.

“A Poncho nunca le gustó estar en los escenarios, a él le gusta más estar al frente de la cámara y siempre nos lo dijo”, confesó en entrevista con Ventaneando.

