De frente, Maribel Guardia eleva la temperatura con top de transparencias

La guapa Maribel Guardia no deja de cautivar a todos con su belleza y figura de impacto a los 63 años, pues luego de conquistar el domingo con un arriesgado minivestido de escote profundo, para iniciar la semana con todo se propuso a derrochar estilo de la forma más icónica y glamurosa. Este lunes la cantante y actriz sorprendió con un ajustado look ideal para presumir cada una de sus curvas y músculos torneados, además de haber hecho de las transparencias la apuesta perfecta.

Desde su cuenta oficial de Instagram, donde la también modelo acumula 7.8 millones de seguidores, presumió su belleza y un abdomen de infarto gracias a un diminuto top deportivo con transparencias con el que impuso moda y dejó boquiabiertos a muchos. Pues este detalle que sutilmente deja a la vista la piel resulta muy sensual y coqueto, especialmente cuando se combina con un par de leggings.

En su look destaca un top negro de estampado con líneas curvas para conseguir un estilo más elegante; sin embargo, se diferencia a los clásicos diseños deportivos, este destaca por un par de mangas largas en las que se aprecia el toque de las transparencias que le dan un toque muy coqueto a la imagen. Asimismo, Maribel Guardia deslumbró al presumir unas piernas de impacto enfundadas en un par de leggings con el mismo diseño y un par de tenis blancos que ayudan a mantener un look relajado.

Así dio los buenos días a sus fans. (Foto: IG @maribelguardia)

"Tu corazón es del tamaño de un océano. Ve a encontrarte a ti mismo en sus profundidades ocultas", escribió Maribel Guardia en la foto que en minutos consiguió miles de me gustas.

Con esta cátedra de moda, también demostró que lucir una imagen juvenil es su gran secreto para siempre lucir perfecta. Por supuesto, siempre busca las mejores alternativas para causar sensación y robarse todas las miradas, por lo que no sorprende ver que acompaña su belleza con los looks más arriesgados donde las minifaldas, vestidos cortos y tops son los grandes protagonistas, en especial si como en esta ocasión dejan su abdomen de acero a la vista.

Y es que además de presumir un look de transparencias, la guapa Miss Costa Rica no dudó en presumir su curvas, además de un vientre plano y unas abs de infarto con las que ha conquistado el corazón de millones. Por supuesto, luego de elevar la temperatura la mañana de este lunes, los fans de Maribel Guardia no dudaron en llenarla de halagos y resaltar su belleza.

"Siempre tan radiante con tu divina y sensual figura", "preciosa", "hermosa", "siempre bella", "una belleza de mujer", "espectacular", "diosa" y "divina" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

SIGUE LEYENDO

