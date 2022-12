Toma aire antes de conocer a Michelle Soifer, la cantante que busca destronar a Karol G

Karol G es la inspiración de miles de jóvenes que buscan iniciar su camino dentro de la industria musical, además tiene una enorme proyección en redes sociales y siempre se muestra cercana y atenta con sus seguidores. Lo raro fue que no con todos fue así y ahora esa persona la quiere destronar como la reina de la música urbana.

Michelle Soifer se ha convertido en un fenómeno en redes sociales y por este motivo busca dar el gran salto en su carrera. Recientemente, la artista originaria de Perú abrió el concierto de Mike Bahía y Greeicy, en el Estadio Nacional de su país. En numerosas ocasiones ella ha sido comparada con Karol G debido a la coloración de su cabello y su desparpajo en la red.

¿Quién es Michelle Soifer?

Al igual que la de Karol G, la peruana comenzó su carrera a muy corta edad. Con 20 años en 2008 dio sus primeros pasos como cantante para luego formar parte del show “La movida de Janet”, muy popular en su país. Allí dio el puntapié de su popularidad y luego participó en distintos shows de telerrealidad como “Combate” y “Esto es Guerra”.

Finalmente, Michelle Soifer firmaría su contrato con la compañía discográfica Monumental Music en 2020. Pero la estrella que goza de gran popularidad en redes sociales y cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, busca dar el gran salto hacia el público internacional; es por esto que es su anhelo realizar una colaboración con la “Bichota”.

En un reportaje que le hicieron a Karol G sobre la posibilidad de una participación con la cantante peruana, ella dijo: “Hasta ahora no he escuchado a ninguna artista peruana que suene. Te voy a estar checando”. Al menos por el momento no se sabe nada de una colaboración entre las artistas. ¿Fue un desaire?

