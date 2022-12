Greta De Santi muestra su lado más atrevido y demuestra por qué conquista OnlyFans

La joven modelo italiana, Greta De Santi, sigue conquistando las redes sociales con su definida figura y su inigualable belleza. Una muestra de ello son sus más de 300 mil seguidores en Instagram y sus casi 200 mil en TikTok.

La influencer de 22 años suele compartir fotos y videos de sus viajes por el mundo y su estilo de vida en Dubái, un destino emiratí elegido por muchos italianos en el extranjero. Asimismo, en cada contenido deja ver sus atrevidos outfits y sensuales curvas, que han enamorado a más de uno.

Cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram y sus casi 200 mil en TikTok

Además de los ingresos por sus miles de likes y colaboraciones con marcas, consigue un extra por su cuenta de OnlyFans, que se ha hecho una opción de trabajo para muchas mujeres. Ahí comparte contenido erótico más elevado que puede verse con unos dólares al mes.

Y es que, aunque la juventud abunda en su rostro, la mujer europea tiene experiencia en estar al frente de las cámaras, como lo hizo el programa "Ex on the beach Italy”, donde participó como competidora. Sin embargo, la televisión representa el pasado para ella, pues está concentrada en crear contenido para sus redes sociales.

La influencer suele compartir fotos y videos de sus viajes por el mundo y su estilo de vida en Dubái

“Este es un trabajo real, muchos jóvenes se sienten atraídos por el mundo de las redes sociales”, expresó en una entrevista, en la que reiteró su pasión por las plataformas digitales y su facilidad para crecer en ellas.

Explicó que esta forma de empleo es la nueva manera de ganarse la vida. “Es una oportunidad que brinda a muchos jóvenes la posibilidad de crearse un futuro de manera concreta, dejando atrás el viejo concepto de trabajo en la oficina”, completó.

La joven modelo italiana sigue conquistando las redes sociales

