Christina Aguilera cumple 42 años: 5 fotos que muestran su impactante transformación

Christina María Aguilera nació el 18 de diciembre de 1980 en Staten Island, Nueva York, en los Estados Unidos. La famosa cantante, que se ha hecho acreedora de una gran cantidad de reconocimientos, cumple 42 años y de estos casi 30 de carrera, por lo que sus fanáticos han podido ver su impactante transformación, y hoy te traemos 5 fotos en las que se observan sus cambios.

El apellido de la artista ha sido siempre tema de conversación, al grado de que los productores intentaron que lo cambiara, heredado de su padre, Fausto Xavier Aguilera, nacido en Ecuador, en la Provincia del Guayas, un sargento del Ejército de los Estados Unidos. Su madre, Shelly Loraine Fidler, una estadounidense de ascendencia irlandesa y alemana que trabajaba como una maestra de Idioma español. En 1989, sus padres se divorciaron, después de diez años de matrimonio.

Aguilera comenzó a ganar popularidad en la adolescencia. Foto: Especial

Christina Aguilera, 5 fotos de transformación

Desde que era una niña comenzó a construir su carrera artística, era reconocida como "la pequeña niña de la gran voz". Christina, su madre y su hermana se mudaron a un suburbio de Pittsburgh, y empezó a participar en espectáculos para jóvenes talentos; a los ocho años apareció por primera vez en el concurso de televisión Star Search, pero no resultó ganadora. Durante su adolescencia cantó el himno nacional de Estados Unidos, en la introducción de los partidos de hockey, béisbol y fútbol americano de los grupos locales.

Se presentó un casting de Disney para una nueva versión del programa de televisión Mickey Mouse Club. Durante las audiciones y grabaciones conoció a Justin Timberlake, Britney Spears, Ryan Gosling y Keri Russell. En 1994, el programa fue cancelado y la cantante comenzó a grabar un demo. Gracias a su talento vocal logró su primer contrato con una discográfica. En 1998 volvió a trabajar con la compañía de género infantil, interpretando el tema principal de la banda sonora de la película "Mulán".

A finales de los 90 lanzó su álbum debut. Foto: Especial

En agosto del año 1999 fue publicado su álbum debut homónimo, Christina Aguilera, que llegó al número uno de la lista Billboard 200 en Estados Unidos. En 2000 ganó su primer premio Grammy en la categoría de "Mejor artista nuevo", en ese mismo año lanzó su segundo disco, titulado "Mi reflejo", el primero en español, con el que fue reconocida con un Premio Grammy Latino al "Mejor álbum pop vocal femenino" en 2001, siendo la primera cantante estadounidense en ganar dicho galardón.

Su primera gira se llevó bajo el nombre de "Christina Aguilera: In Concert Tour". A finales de 2000, lanzó un álbum de edición especial navideña, titulado My Kind of Christmas. En 2001, participó en la grabación de la canción "Nobody Wants to Be Lonely" con Ricky Martin. Ese mismo año, la rapera estadounidense Missy Elliott creó una versión del sencillo de 1975, "Lady Marmalade", del grupo LaBelle, la cual fue utilizada como el tema principal de la película "Moulin Rouge" y buscó para su interpretación a Aguilera, Lil' Kim, Mýa y Pink.

La cantante recibió críticas por subir de peso. Foto: Especial

La intérprete "Beautiful", "Genie in a bottle" y "Pero me acuerdo de ti", en el año 2007 quedó embarazada de su primer hijo Max Liron Bratman y comenzó a subir de peso. De acuerdo con varios medios, la cantante estuvo casi 20 kilos arriba de su peso habitual, lo que la hacía sentir decaída, y recibir críticas, hasta que llegó un momento en que decidió mejorar su salud y decidió comenzar una vida saludable acompañada de dieta y ejercicio.

"Christina evitó comer fuera de casa, porque no quería ponerse ningún tipo de obstáculos en su objetivo de perder peso y recuperar la forma física", reveló hace un tiempo para Life & Style una persona cercana a la cantante que a sus más de 40 años ha vuelto a mostrarse ante su público como lo hizo en los 90, con atrevidas sesiones fotográficas en las que luce su figura con poca ropa.

Luego de unos años decidió comenzar un cambio en sus hábitos. Foto: Especial

A principios del 2021, Aguilera anunció que su noveno álbum de estudio sería en español, siendo el primero en 22 años, siguiendo a "Mi Reflejo" (2000). Antes del estreno del EP, en octubre de ese año, Christina lanzó "Pa mis muchachas", con Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso, para noviembre estrenó el segundo sencillo "Somos nada", en la 22.ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos, presentación en la que sorprendió a su público con una nueva imagen al lucirse como una extravagante pelirroja.

Actualmente Christina luce una imagen juvenil a sus 42 años. Foto: IG @xtina

