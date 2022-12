TXT anuncia la fecha de su nuevo álbum, la "it band" estará de regreso en 2023 con "TEMPTATION"

Tomorrow X Together será una de las bandas K-Pop que lanzará nuevo álbum en 2023. Huening Kai, Yeonjun, Soobin, Beomgyu y Taehyun se volverán a reunir con MOA tras su éxitosa gira por Estados Unidos para completar la trilogía con "The Name Chapter: TEMPTATION".

También conocidos bajo el acrónimo TXT, los idols surcoreanos volverán después de nueve meses con música nueva para liderar la llamada cuarta generación del K-Pop. Y es que, con casi 4 años de carrera, han logrado pocisionarse como un gran referente de Corea.

Anteriormente, Tomorrow X Together lanzó "The Dream Chapter: STAR, "The Chaos Chapter": FIGHT OR ESCAPE" y minisode 2: Thursday's Child. El grupo ya se prepara para celebrar la navidad por adelantado y es que revelaron todos los detalles de su comeback.

Tomorrow X Together revela todos los detalles de su próximo comeback

Será a partir del 21 de diciembre que MOA comenzará con la cuenta regresiva para el regreso de Tomorrow X Together, pues a partir de la siguiente semana se revelarán adelantos y detalles de "The Name Chapter: TEMPTATION", álbum que ya tiene fecha de estreno: será el 27 de enero cuando se lance en todas las plataformas.

El álbum tendrá tres versiones diferentes, Nightmare, Farewell y L******, mismas que se darán a conocer con teasers y clips desde el 9 al 15 de enero. La llamada "it band" del K-Pop será uno de los regreso más esperados del año, además, realizarán un showcase online que se podrá seguir en vivo.

En 2022, Tomorrow X Together se consolidó como una de las bandas más importantes del K-Pop al figurar en la lista de Billboard 200 junto a BTS. Este año también realizaron su primera visita a Latinoamérica con el festival Music Bank en Chile.