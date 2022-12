Johnny Depp volvió como Jack Sparrow para darle un mensaje a un niño con una enfermedad terminal

Johnny Depp tomó por sorpresa a muchos de sus fanáticos, pues retomó su personaje de Jack Sparrow, de la clásica saga de "Piratas del Caribe", sin embargo, lo hizo sólo para una noble causa, ya que envió un mensaje para Kori, un niño con una enfermedad terminal que es fanático de estas películas. El actor se disfrazó para cumplir el deseo de su fiel seguidor y darle ánimos para que continúe enfrentando su condición médica.

Esta semana, el intérprete, que enfrentó una polémica debido al juicio contra su ex esposa Amber Heard, volvió como su personaje de pirata sólo para hablar con el pequeño de 11 años, que decidió rechazar un nuevo trasplante de corazón, pues tuvo dos procedimientos similares que no funcionaron. Ahora, el joven fanático de la saga del Capitán Jack Sparrow está en cuidados paliativos, los cuales son para pacientes con enfermedades o afecciones potencialmente mortales y cuidados al final de la vida.

Johnny Depp volvió como Jack Sparrow para conocer a Kori

El protagonista de las películas de piratas, se puso su sombrero y sus prendas desgastadas, asimismo eligió un escenario que asemejaba un barco, para mandarle un emotivo mensaje al chico que ahora tiene un canal de YouTube, llamado Kraken the Box, en donde tiene 187 mil suscriptores, y colocó el clip de la videollamada en la que se enlazó con el actor, de 59 años. Evidentemente las imágenes se han hecho virales en redes sociales, pues muchos celebran la acción de Depp y le mandan buenos deseos al niño.

"Te deseo la mejor de las suertes. Soy tu admirador número uno, Capitán Kori. Todo el respeto y amor, compañero" dijo el Capitán Jack Sparrow, al pequeño, a quien también aseguró seguiría en su cantal de Youtube a partir de ahora y le diría a sus amigos que también lo hicieran, por lo que pronto comenzó a subir el número de suscriptores y hasta consiguió cautivar a la estrella de Hollywood y luchador Dwayne "La Roca" Johnson.

La organización Make a Wish fue responsable para que el Capitán Jack Sparrow, interpretado por Jhonny Depp, y el pequeño Kori de 11 años, que vive en Derbyshire, Inglaterra, pudieran conocerse. Y es que los padres del pequeño no saben cuanto le queda de vida después de que rechazara un trasplante de corazón que trataría su síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, una enfermedad con la que nació.

De acuerdo a la madre de Kori, Pixi, recibió un corazón nuevo en 2018, pero el órgano fue rechazado por su cuerpo, por lo que en enero del año pasado fue acreedor a un segundo trasplante, pero luego de un procedimiento traumático y doloroso, nuevamente su sistema lo denegó, así que en esta ocasión el niño y su familia tomaron la decisión de no volverlo a intentar. "Es devastador. He llorado, he orado, me enojé pensando cuál era el punto de que Kori pasara por todo esto solo para fallecer", dijo.

Johnny Depp ya no podrá ser Jack Sparrow Foto: Especial

Indicó que el mensaje de Depp era "increíble" y había levantado el ánimo de su hijo en un momento devastador para la familia. "Él está muy positivo y estamos aprovechando al máximo el tiempo que nos queda", declaró sobre sus últimos momentos con su hijo que tiene una enfermedad incurable.

