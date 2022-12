Leonardo Aguilar conquista Zacatecas apoyado por su padre y hermana: "El próximo año va a ser mi año de música"

No cabe duda que cuando Antonio Aguilar y Flor Silvestre formaron a su familia, jamás pensaron que se convertiría en una de las dinastías más queridas y respetadas en el mundo del espectáculo. Su hijo, Pepe Aguilar es uno de los grandes exponentes de la música vernácula y ahora su nieta Ángela Aguilar le ha dado continuación al talento heredado. Sin embargo, a este barco ya se sumó de lleno su hermano Leonardo Aguilar. Aunque ya se presentaba en el escenario, ahora lo hizo en solitario.

Este fin de semana se presentó en Zacatecas para ofrecer un concierto en el que no estuvo del todo solo, pues tras bambalinas estuvieron apoyándolo la intérprete de "La Llorona" y su padre. Donde sí participaron fue en los coros, algo que emocionó mucho al público local, que siente especial admiración por la famosa familia.

"Sé que voy a estar bien cobijado, porque estoy en Zacatecas. Me he acostumbrado a trabajar solamente con mi papá y desde hacer un show nuevo... hasta chistes que iba a decir, hasta bailes, etcétera, fue volver a acostumbrarme y redefinir lo que es para mi un show... Vienen conciertos a caballo, vienen conciertos míos, a pie con banda, con mariachi y sobre todo mucha música nueva...", declaró Leonardo Aguilar.

De igual forma, mencionó que el 2023 será su año musical y que pasará las fiestas navideñas con su familia: "Yo me puse de meta y tarea, se podría decir, que el próximo año va a ser mi año de música... Con familia vamos a pasar las fiestas aquí en Zacatecas. Me gusta el bacalao porque usamos la receta de mi abuela, Flor Silvestre, y me gusta mucho la cerveza y me gusta mucho el tequila y me gusta mucho la desvelada", afirmó.

Leonardo Aguilar enamora a los zacatecanos con su voz

Al correr talento por sus venas, Leonardo Aguilar está decidido a triunfar al igual que los integrantes de su familia. Por ésta razón es que realizará una gira llamada "Jaripeo sin fronteras", la cual abarca varias partes de México y Estados Unidos. Este 12 de diciembre se presentó en Guadalupe, Zacatecas, para enamorar a todos con su voz y el estilo propio que está creando.

Con 23 años de edad está recibiendo incondicional de sus fans, quienes cada vez son un grupo más numeroso, pues hablar de un Aguilar en el escenario es garantía de un buen espectáculo y armonía para los oídos. Cabe destacar que se ha dicho que heredó la voz de su abuelo Antonio Aguilar, algo que no está desaprovechando y unió a su faceta como compositor, lo que significa que en unos años México podrá presumir a otro artista de calidad.

Leonardo Aguilar ha enamorado las redes sociales con su porte (Foto: IG @leonardoaguilaroficial)

