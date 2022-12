Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 15 de diciembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 15 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales; sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en el amor, suerte, dinero, familia y en la pasión, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

El mensaje del universo que esperabas ¡llegó! Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, vendrán amores de una noche que quedarán marcados en el corazón; dale para delante y que nadie te quite las ganas de ser feliz. Hay veces que te pasas de buena persona y ese es el motivo por el cual cuando das la mano te jalan hasta el pie; no permitas que esas personas se aprovechen de tu buena voluntad y aprende a poner límites para no salir perjudicado o lastimado.

Cuidado con aventuras con personas que no conoces, ya que podrías exponerte a sufrir alguna infección, recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de embarrar la brocha. Tienes el poder para saber ir por lo que quieres y lograrlo, se te da mucho decir las cosas como son y de frente sin miedo a que te critiquen o hablen de ti, eres una persona de cuidado y quien se mete contigo la paga tarde o temprano, ya sea por ayuda del karma o por tus propias manos.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, ese dinero extra te ayudará a pagar una deuda que tienes pendiente, no gastes en cuestiones no necesitas o de lo contrario al iniciar enero la pasarás mal económicamente. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje.

Amor a distancia empezará a debilitarse por un tercero en discordia, cuidado con andar con la coliflor suelta y dándole agua de calzón a quien no te merece. Te notarás algo triste o sacada o sacado de onda por personas que no están a tu lado en estos momentos, aprende a soltar y dejar ir, cuando un ciclo se cierra está por iniciar uno nuevo.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, si no tienes una relación, hay posibilidades de encamarte con una amistad, no confundas sexo con amor y no esperes nada de nadie, solo disfruta el momento y no dejes que los mejores años de tu vida se desperdicien solo porque a la gente no le parece tu actitud.

Estos últimos días del año deberán estar enfocados en terminar acuerdos y relaciones fallidas, en soltar todos los desastres que te dejo el 2022 y reiniciarte para mejorar en todo lo que quieres lograr y en todo lo que deseas.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, siempre logras lo que te propones, el problema es que si las cosas no se te presentan rápido, sueles desesperarte, es tiempo de cambiar y ver la vida más ligera, nadie dijo que sería fácil, pero tampoco complicado, ya aprendiste mucho de tus errores y no tropezarás con la misma piedra siempre y cuando así te lo propongas.

Una noticia o mensaje que llegará a ti por algún medio te alegrará mucho. Viene un viaje en puerta y pensamientos pesimistas durante la noche, no pienses tanto en lo que pudo ser y concéntrate en tu presente, el futuro no existe.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, si tienes una relación, aguas con los pensamientos inútiles que te estarán ocurriendo en estos días, la felicidad ha llegado, pero has estado distraído o distraída, existe una persona entre tus amistades que te quiere bien y va a buscar la manera de acercarse a ti, no lo o la rechaces, ya que ahí podría estar la persona que buscas.

Hoy en día estás en una etapa muy perra de tu vida, si bien el 2022 no fue del todo bueno te dejo grande aprendizaje, te sentirás algo confundido o confunda sin saber qué rumbo sigues o qué esperas de la vida, ten en cuenta que las oportunidades tienen fecha de vencimiento y debes saber aprovecharlas, sigue tu rumbo y no permitas que nadie te detenga ni te quite el sueño de crecer y ser mejor persona.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, ese dinero extra te caerá de perlas para pagar deudas y comprarte eso que has planeado desde hace mucho. Si estás soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días, ya que llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación.

Date la oportunidad de no mendigar amor, ni cariño no atención por nadie. No critiques a las personas tanto, por el hecho de que no sabes por qué camino han pasado, ponte en el lugar de esa persona para que entiendas y comprendas el porqué de muchas cuestiones

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, Cuídate de la monotonía en tu relación, estás poniendo el lazo que te une a tu pareja en una cuerda floja, no sigan haciendo lo mismo o de lo contrario antes de lo que lo esperan entrarán en una etapa de cansancio y aburrimiento.

Un mensaje de WhatsApp o una llamada podrían hacer tus días más ligeros; sin embargo, la persona de quien las esperas le vale pura mauser lo que hagas, no vale la pena seguir ahí dañando tu propia existencia. Requieres salir de casa y conocer nuevas cosas y personas, pues la felicidad no irá a tocar la puerta, quien busca encuentra y si te pones las pilas y das paso al amor en las próximas semanas estarás iniciando una relación bastante duradera.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no tengas miedo a sentir nuevamente, si tu corazón fue lastimado no permitas que ese error te siga fregando la existencia, pon todo de tu parte, ya que estás a días de conocer a una persona que será muy importante para ti, el 2023 vendrá cargado de nuevos amores y situaciones sentimentales a tu favor.

Cuídate de gastritis o colitis, se te está haciendo bolas el engrudo, necesitas ejercitarte más y buscar la manera de ponerte las pilas en cuestión de dieta y ejercicio. Posibilidades de un viaje o de reencuentro amoroso, no seas tan reservado, ábrete a nuevas posibilidades y expresa lo que sientes porque el día de mañana puede ser muy tarde. Cuídate de dolores estomacales y perdidos de objetos o dinero que podría surgir en cualquier momento.

Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominará diciembre nacido entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, se vienen problemas gástricos e insomnio, trata de acomodar tus horarios de sueño para que estos no te afecten tu vida diaria. Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana, ya que te va a ocasionar un problema muy grande antes de que termine este año.

Día de cambios de ver por ti y de planear el 2023 dejando atrás todo lo que ya dolió y solo te causó problemas y estrés. Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación, pues será tu enemiga puede lograr distanciamiento con tu pareja, al punto de aburrirse y comenzar con problemas de infidelidad. Cuida mucho tu alimentación y haz más ejercicio para evitar subir de peso, eso se te da mucho ser glotona.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, se viene una reunión, fiesta o posada y te la pasarás de lo mejor, disfruta estas fiestas y si es con familia mucho mejor. Si tienes pareja ten cuidado con escenas de celos, que no te busque y esté encima de ti no significa que no te quiera o valore, deja un lado tu parte tóxica.

Vienen días que deberás enfocarte en nuevos amores y en soltar amores del pasad. Cuídate de exparejas porque se ve un escenario de venganzas y rencores hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica, ya que se puede convertir en el cuento de nunca acabar.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tendrás un sexto sentido que te indicará quienes de las personas que te rodean valen la pena y quien no sirve ni para irse a la tiznada, ponte las pilas y no permitas que se burlen de tu buena voluntad.

Se vienen cambios en la economía que te ayudarán a salir de una racha económica que no te dejaba avanzar. No te precipites a tomar decisiones apresuradas, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. No te agobies con pensamientos pesimistas, puesto que en la medida en que luches por tus sueños lograrás cumplirlos.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, entras en un ciclo muy perro, muchos sueños se harán realidad, ya que las energías del universo estarán girando a tu alrededor. Si tienes una relación viene una discusión por malentendidos y problemas del pasado, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada.

Últimas dos semanas para soltar el pasado y todo lo que te aflige, para comenzar a ser tú y agradecer a la vida por las malas y buenas experiencias que viviste. Problemas respiratorios y de alergias se aproximan en esta época, ya que estarás muy expuesto a enfermarte con cualquier cambio de clima.

