VIDEO | Manelyk González presume piernas de infarto con revelador conjunto deportivo

Manelyk González es una de las celebridades más polémicas en el mundo del espectáculo ya que no titubea al decir lo que piensa, sin embargo, ha sabido dejar de lado la controversia para convertirse en referente de moda gracias a su extravagante y glamuroso estilo. Como el que lució durante los ensayos de “Las estrellas bailan en Hoy” donde presumió piernas de infarto con un tierno conjunto deportivo.

La estrella de “Acapulco Shore” se encuentra entre los finalistas del reality show, esto pese a que estuvo fuera de la competencia durante algunas semanas debido a un fuerte accidente durante su rutina que le provocó una contusión cerebral, esguince cervical y tendinitis pstraumática”, como ella misma explicó.

Manelyk González posee una envidiable figura. Foto: IG @manelyk_oficial

Aunque ha demostrado estar lista para dejar todo en la pista, no ha evitado las críticas en redes sociales debido a que no se presentó durante varias semanas en la competencia, pero desfiló por la alfombra roja de importantes eventos sin usar su collarín. En medio de la controversia, volvió y además de las muestras de apoyo, recibe halagos de sus fans que destacan su impactante belleza y envidiable figura.

Como ocurrió durante los ensayos de este miércoles 14 de diciembre, a los que se presentó con un revelador conjunto deportivo en color lila. El look consta de un short ajustado a la cintura y con caída en la parte baja que permitió presumir sus torneadas piernas, así como su abdomen de acero gracias a un crop top a juego de mangas largas y cuello alto.

Figura de Manelyk González

La modelo se muestra sin filtros ante las cámaras y con sus fans, por lo que no duda en hablar sobre las múltiples cirugías a las que se ha sometido para lograr la figura que tiene. Aunque también admite que hacer ejercicio y alimentarse bien es parte de lo que se debe considerar para poder conservar un físico igual.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Mane, como se hace llamar la influencer, relató que la primera cirugía fue una liposucción par quitarse los “gorditos” que tenía en la cadera y la grasa se la transfirieron a los glúteos: “En realidad nunca fue que estuviera gordita, pero usaba los pantalones muy abajo, comía como si no hubiera mañana y no hacía ejercicio, entonces se me hicieron gorditos”.

Manelyk González no teme hablar sobre las cirugías a las que se ha sometido. Foto: IG @manelyk_oficial

Aunque no había contemplado una cirugía de busto, fue durante un viaje a la playa que notó lo bien que lucía en otras chicas y se motivó a hacerlo: “Vi a muchas chicas extranjeras, flaquitas, pero con las bubis en su lugar, como operadas, pero chiquitas. Ahí dije: ‘Lo necesito en mi vida’. Regresé y me operé”.

Manelyk González indicó que teme someterse a una rinoplastia, por lo que en su lugar ha optado por algunos procedimientos estéticos: “Yo tenía la nariz como periquito, entonces me ponen ácido hialurónico en esta parte y ya, jamás me operaría la nariz y ya, son todas las operaciones que tengo”.

