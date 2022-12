Lottie, hermana de Kate Moss, incendia Instagram con un diminuto bikini rosa

Lottie, quien es hermana de la reconocida actriz Kate Moss, se volvió tendencia en redes sociales luego de que subió dos publicaciones a su Instagram, en la primera presumió sus curvas en un bikini rosa muy coqueto y en la segunda hizo una profunda reflexión sobre cómo le fue este año, al cual llamó “loco” y reveló que su hermana "nunca la apoyó realmente" profesionalmente.

La estrella de OnlyFans, de 24 años, comenzó su conmovedor discurso diciendo que cuando empezó 2022 estaba en "en el peor lugar de mi vida", pero ahora estaba en el "mejor lugar en el que he estado mentalmente".

Explicó por qué se alejó

La guapa modelo compartió fotos tomadas por su amiga Jessica Anne Woodley, en las cuales se le puede ver con un conjunto en color rosa, para completar el atuendo se maquilló mínimamente y lució una melena rubia que coronó con un gorro playero.

"Sé que es difícil de entender para la gente, pero estar en una industria tóxica a una edad muy temprana realmente me pasó factura, ser juzgada en el periódico constantemente y tener todos mis movimientos vigilados desde que tenía 16 años ha sido muy difícil para mi salud mental", escribió.

Cuando anunció que incursionaría en la plataforma a principios del año pasado causó mucha polémica, pues la también influencer pasó de hacer sesiones de fotos para revistas a producir su propio contenido, pero el tiempo ha demostrado que fue una buena elección, porque ha ganado mucho dinero. Trabajó con marcas Chanel, Bulgari, Calvin Klein o Rag & Bone, entre otras.

Aceptó ser privilegiada

Reconoció que su posición era muy "privilegiada" por ser la hermana de alguien muy famosa, pero dejó atónitos a sus fans cuando afirmó que Kate nunca había apoyado su carrera. Dijo: "lo creas o no, esa persona nunca me apoyó realmente". A principios de este año, se informó que Lottie estaba peleada con Kate, porque ella está 'mortificada' por su comportamiento, además de que no mantenían una buena relación en general.

Añadió que sus padres eran "increíbles" y que no podían entender lo que estaba pasando y que se sentía sola. “Tuve que arreglármelas sola y hacerlo lo mejor que pude, y creo que lo he hecho".

Moss dijo que el modelaje de moda "no era para mí y tuvo sus altibajos, pero creo que me permitió conocer a gente increíble y me llevó a lugares increíbles". Añadió que solía tener problemas para expresar sus sentimientos y que no quería que su mensaje pareciera un "pobre de mí", pero ahora se siente mucho mejor.

