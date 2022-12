La Bebeshita se va de fiesta modelando su figura en mini falda y top

La Bebeshita cumplió 30 años de edad y lo celebró a lo grande, pues este martes organizó una fiesta que estuvo llena de música, debida y muchas celebridades invitadas. Debido a que era la estrella de la noche, la conductora de Venga la Alegría Fin de Semana no pasó desapercibida pues eligió un atuendo de mini falda y top, con el que modeló su curvilínea y comprobó que es una de las famosas de internet que se ha convertido en un ícono de la moda para muchos jóvenes.

Daniela Alexis Barceló, nombre real de la presentadora e influencer, compartió en sus historias de Instagram que había hecho una fiesta para celebrar su cumpleaños, así como para promover el lanzamiento de su nueva canción "Criminal", un tema que hizo junto a Dj Tona. En las imágenes se puede ver que fue un fantástico evento, en donde La Bebeshita se coronó como una fashionista, pues se lució con un conjunto negro que destacaba por tener algunas cadenas en color plata.

Así se lució La Bebeshita en su cumpleaños

En uno de los tantos videos que compartió la conductora de VLA se observa como está modelando su atuendo frente al espejo. Dani, como le dicen de cariño sus fanáticos, eligió una mini falda negra que estaba adornada con unos flecos y unas cadenas en color plata, las cuales hacían un efecto tornasol que la hacían deslumbrar y destacar entre sus invitados, quienes también se lucieron con sus atractivos outfits, pero no lograron opacar a la creadora de contenido que festejaba su cumpleaños.

La pieza la combinó con un top asimétrico también color negro que tenía solo tirante, así como unas cintas que rodeaban su abdomen, lo que hacían un efecto mucho más estilizado en la zona de la cintura; asimismo. al igual que la falda, poseía unos flecos en tonos plata. De acuerdo a La Bebeshita la temática de su fiesta era de estilo rockero, por lo que los colores obscuros predominaron en su look, que finalmente coordinó con unas botas.

En sus videos, La Bebeshita dejó ver que su fiesta fue una de las mejores en mucho tiempo, pues contó con un Dj, mucho alcohol y por su puesto, la presencia de diferentes celebridades, entre los que estaban sus compañeros de Venga la Alegría Fin de Semana, Mati Álvarez y Alana Lliteras, así como algunos influencers como Celia Lora y y Lizbeth Rodríguez, por mencionar algunos de la larga lista de invitados que aparecieron en este evento que terminó altas horas de la noche.

La Bebeshia cautiva con sus looks IG @bebeshitadany

Lamentablemente, no todo fueron buenas noticias pues durante una entrevista con medios de comunicación Daniela Alexis, informó que ha tenido problemas de salud debido a las cirugías estéticas que se ha hecho. Hace unos meses se le retiraron unos implantes mamarios, no obstante, tendrá que volver al quirófano para arreglarlo, pues asegura que no ha cicatrizado bien y que aún tiene abierta la herida, por lo que tiene miedo de que le pase algo más.

La Bebeshita se ha ubicado en el gusto del público desde que apareció en Enamorándonos, en donde se convirtió en una de las favoritas. Esto la hizo estar en MasterChef Celebrity y Junior, en la que primero fue concursante y después co conductora. Ahora, la influencer sigue su camino como presentadora en Venga la Alegría Fin de Semana y también ha hecho una carrera como modelo de plataformas de contenido exclusivo como OnlyFans.

