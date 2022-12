FOTOS | Belinda se luce desde la orilla del mar con sexy bikini multicolor

Este año Belinda ha dado mucho de qué hablar a la prensa de espectáculos, la cual no se ha cansado de abordar no solo su vida personal, sino sus logros artísticos, entre los cuales destacan sus exitosas presentaciones, muchas de las cuales se han hecho virales debido a icónicos momentos, tales como la ocasión en la que la española retomó la "oración" que algunos fans hicieron en su nombre y la vez en la que la intérprete se acercó a una fan que estaba un poco alcoholizada.

Aunque en esta ocasión, la protagonista de "Bienvenidos a Edén" cautivó a sus seguidores de una manera muy especial pues compartió una serie de fotografías en las que dejó ver la manera en la que se relajaba a la orilla del mar, rompiendo así con la serie de sesiones fotográficas elaboradas que había compartido en los últimos meses, en las cuales habíamos podido verla con increíbles vestuarios, maquillajes y hasta pelucas.

Por lo cual, muchos de los belifans estuvieron felices de ver a la cantante al natural, luciendo su clásica melena rubia con su maquillaje tenue muy apegado al estilo aesthetic, mismo que es perfecto para un día en la playa, tal y como el que disfrutó la intérprete de "Bella Traición", quien además degustó de unos deliciosos postres.

Belinda se lució desde la playa con este coqueto atuendo

Así, desde un paradisiaco destino, Belinda posó ante la cámara luciendo un colorido bikini que combinó con sus uñas, las cuales tenían tonos cálidos, muy ad hoc con el clima tropical que se ve que se estaba disfrutando en el lugar que la también participante de "Divina Comida México" eligió para vacacionar.

En las imágenes podemos ver que Belinda no tiene puesto mucho maquillaje, aunque el glamour no lo pierde por nada del mundo, ya que a pesar de llevar un look playero, la también actriz no desaprovechó para utilizar coquetos accesorios, tales como una gargantilla en tono beige, misma que resaltó gracias al bronceado de la bella española.

Como título de la publicación, Belinda decidió colocar la siguiente descripción: "Un poquito de agua de mar para curar el alma… y postres también", esto haciendo referencia a las delicias que probó durante su estancia en la playa, mismas que amenizaron su viaje y le dieron dulzura a su travesía.

Como siempre, Belinda recibió cientos de halagos por parte de sus seguidores

