Norma Palafox roba suspiros con blusa de coqueto escote

Norma Palafox acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un breve video en el que volvió a dar una muestra de su sofisticado sentido de la moda, además, de paso robó decenas de suspiros pues resulta que la bella futbolista y ahora conductora presumió su espectacular figura con un arriesgado outfit que incluyó una blusa de coqueto escote y dicha prenda la hizo llevarse decenas de halagos con los que pudo confirmar que ya es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Norma Palafox difundió el breve video en cuestión, en el cual, apareció bromeando con Paola “La Wera” Kuri, con quien además de compartir la pasión por el futbol, también comparte cámaras y micrófonos en “La Jugada del Mundial” de TUDN y fue precisamente durante la transmisión de este programa donde lució el outfit con el que arrancó suspiros.

El espectacular look con el que Norma Palafox derrochó belleza y estilo estaba conformado por un par de entallados jeans de talle alto en color azul claro, los cuales, tenían flecos de pedrería en las bolsas, no obstante, la prenda que más llamó la atención fue una blusa en color morado y manga larga, no obstante, dicha prenda tenía un coqueto escote en la zona frontal y por si fuera poco debido a lo cortó de le blusa puso presumir su trabajado abdomen.

Pese a que el video de Norma Palafox fue difundido a través de sus historias, su grabación no tardó mucho tiempo en llegar a otras plataformas y páginas administradas por sus fans donde de inmediato comenzaron a lloverle halagos al estilo de “Estás divina”, “Toda una reina”, “Cada día más bella” y “Simplemente guapísima”.

Norma Palafox robó más de un suspiro con este outfit. Foto: IG: normapalafox_

¿Norma Palafox se despide de las canchas?

Desde hace algunas semanas, Norma Palafox confirmó que dejó de ser jugadora del Atlas y tras su anuncio se tomó unas breves vacaciones en Las Vegas y posteriormente viajó a la Ciudad de México para unirse al equipo de TUDN para realizar la cobertura del Mundial y desde entonces se ha encargado de explorar su faceta como conductora y analista de futbol, por lo que ha llegado a especularse que podría alejarse de las canchas para darle vuelo a esta nueva faceta en su vida.

Pese a todos los rumores sobre su futuro, Norma Palafox ha logrado mantenerse al margen y todavía no ha dado a conocer cuáles son sus planes que tiene para los próximos meses, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando ofrezca detalles de su carrera futbolística pues la temporada de la Liga MX Femenil está a pocas semanas de iniciar, por lo que tendría que buscar un equipo.

Norma Palafox es todo un fenómeno en rede sociales gracias a su belleza. Foto: IG: normapalafox_

Cabe mencionar que, mientras toma una determinación sobre su futuro, Norma Palafox también ha incrementado su actividad en redes sociales donde además de derrochar carisma en TikTok también se ha destapado como todo un referente de la moda pues ya es más que recurrente que sorprenda a sus fans con increíbles outfits.

SIGUE LEYENDO:

Desde el suelo, Ninel Conde enciende la red con body de transparencias y medias de red

Mariazel roba suspiros e impone moda con atrevida mini falda de cuero

FOTOS: Aleida Núñez y Yanet García derrochan belleza gracias a la inteligencia artificial