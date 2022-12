Vicente Fernández: familia del “Charro de Huentitán” celebra su primer aniversario luctuoso

A un año de la muerte del gran ídolo de la música ranchera, Vicente Fernández, quien perdió la vida a los 81 años en un hospital en Guadalajara, Jalisco, tras sufrir una caída a raíz del síndrome de Guillain-Barré que le fue diagnosticado, la familia del cantante manifestó lo ha vivido con su ausencia.

La primera en emitir declaraciones fue Doña Cuquita, quien en entrevista para un diario de circulación nacional comentó: “Para mí no ha partido, lo tengo aquí, lo siento aquí conmigo. Yo platico mucho con él y no lo siento ausente, siento que anda trabajando y que va a regresar, no para llorarle porque se fue, sino para decirle que lo sigo queriendo”.

Por su parte, Alejandro Fernández recalcó las enseñanzas que adquirió del “Charro de Huentitán” y expresó: “Justo este año que faltó mi padre, la familia obtuvo un campeonato charro. Él no está físicamente pero espiritualmente está presente. Tenemos pensado hacer algo en la casa para el público. Mi padre nos heredó un gran ejemplo, de cómo hacer las cosas y que con el amor todo se puede. Tengo un ejemplo importante de mi padre”.

A su vez, Vicente Fernández Jr., quien atendió constantemente a la prensa el año pasado, mientras su famoso papá luchaba por recuperar su salud, recordó algunas de las cosas que hacía el artista desde que decidió retirarse de los escenarios.

“Mi padre va a estar en el corazón de uno y cada uno de los integrantes de la familia, junto con todos los corazones del público. El lugar preferido de mi padre es La banca del lienzo, todos los días venía a ver sus caballos miniatura, subía a su camioneta y veía el ganado; luego llegaba a desayunar y se volvía a salir por si había una yegua que iba a parir, revisaba todo. Reglamentariamente comía a las dos de la tarde, ya en la tarde se ponía a platicar con los trabajadores o a ver televisión con mi mamá, en especial películas. Él disfrutó todo lo que sembró en su retiro”, contó con nostalgia.

Vicente Fernández tuvo dos misas en su honor (Foto: IG @_vicentefdez)

Finalmente, Gerardo Fernández explicó que pese a lo difícil de no tener a su padre en esta vida, ahora está tranquilo porque él ya no sufre.

“Este día y todos está muy presente, yo siempre lo siento junto a nosotros. De cómo yo veía a mi papá a ahorita es una eternidad, cuando las cosas son feas los minutos son horas. Siempre había pensado que era difícil estar sin mi papá y después de todo el tiempo que duró tan malito, al final hasta nosotros queríamos que ya se lo llevaran, porque fue muy duro, ya está descansando en su rancho”, confesó.

Para conmemorar la memoria de Vicente Fernández, su familia preparó dos misas este 12 de diciembre, la primera de ellas será únicamente para la familia y la segunda será abierta al público donde además habrá una kermés para sus seguidores.

Familia de Vicente Fernández agradece a todos por recordarlo

Tanto doña Cuquita Abarca como su hijo Alejandro Fernández le agradecieron a los medios de comunicación que se dieron cita en el rancho "Los 3 Potrillos" donde se oficiaron dos misas, una de carácter familiar y otra abierta al público. De igual forma, manifestaron estar alegres por todo el cariño que han recibido y el amor con el que se le recuerda a Vicente Fernández a un año de su partida: "ahí vamos pasándola", mencionó la viuda para las cámaras del programa Ventaneando.

Por su parte, el intérprete de "Como quien pierde una estrella" mandó saludos y afirmó que tenían muchas ganas de celebrar a su padre: "Le hicimos una misa y al rato haremos una misa pública. Va a haber una especie de kermés; a a estar abierto para todo el público. Mi mamá está feliz, muy contenta. Estamos haciendo muchas cosas que no podía cuando estaba mi papá. Iremos a Vallarta", mencionó al tiempo de asegurar que su madre pasa tiempo con cada uno de sus hijos Vicente y Gerardo.

Con información de Agencia México

SIGUE LEYENDO:

Laila, la hija de Mariazel, es la niña que derrite TikTok con su video del "helicotero" y no podrás de ternura

Al estilo Nodal, Eduin Caz se tatúa el nombre de su esposa en el cuello | FOTO

VIDEO | Karely Ruiz se le aparece al vendedor de cobijas y posa frente a la que tiene su imagen