A sus 94 años de edad, el actor Sergio Corona aún disfruta bailar y actuar en “Como dice el dicho”

El actor Sergio Corona no deja que la edad límite su espíritu bailarín, en cuanto oye música empieza a mover los hombros al son que le toque. El baile fue su primera pasión, a esta le siguió la música y finalmente la actuación. Tiene 94 años de edad, de los cuales 74 ha estado arriba de un escenario, aún trabaja con plena lucidez y vocación.

“La verdad la energía mental no la he perdido, es una cosa que le agradezco a la vida y a mis padres, porque fuimos seis hermanos, tres hombres y tres mujeres, los seis nacimos con muy buen ritmo y conocimiento de cómo manejarlo. Por eso, aprendí a tocar las percusiones, desde maracas hasta el güiro, todo toco. Gracias a esto, aprendí a bailar tap”, contó el primer actor.

Con esta energía se mueve por la calle de Gutenberg, en la colonia Anzures, donde está el famoso café donde se graba el programa “Como dice el dicho”. Va en la treceava temporada y al igual que todo el elenco, Don Sergio está atento a su llamado, sube o baja de la camioneta que ahora en esta entrega los llevará a recorrer el país para estar más cerca del público. Si se cansa, se sienta en la pequeña jardinera que está enfrente, pero nunca pone mala cara.

No sólo baila o toca, también escribe, o escribía, recuerda con emoción los temas que le grabaron estrellas como José José o Chabelo, sin embargo, lamenta no haber tenido la asesoría para registrar todos sus temas. “Cometí el error, por mi ignorancia, de que escribí varias canciones que se grabaron en la RCA Víctor y cuando aparecían en la televisión, me preguntaban de quién era, yo les decía que era mía y ellos anotaban, pensé que eso era suficiente para registrarlas… no quedaron registradas, ni las registre, se perdieron”, detalló.

PREPARA SUS MEMORIAS Y TESTAMENTO.

Estos más de 70 años en la industria han sido registrados en un libro que espera se publique el próximo año. “Escribir me tomó dos años y medio, pero conté todo lo que he realizado, a quienes he admirado, con quién he tenido el placer de trabajar y hasta incluí fotos de artistas como María Félix o Pedro Infante, con quienes tuve el privilegio de coincidir en un set”, narró.

Aunque está bien de salud, ya está arreglando su testamento para no dejar problemas a sus herederos, también está pendiente de todos los detalles y papeles de oficina, sobre todo del SAT: “híjole, ese como nos trae movidos”.

MBL