Pao Poulain, cuñada de Yuya, aparece golpeada y pide ayuda: "Estoy encerrada en contra de mi voluntad"

Pao Poulain, cuñada de la youtuber Yuya, denunció a través de sus redes sociales que fue agredida fisicamente y con alarmantes videos mostró los moretones que tenía en su rostro; además, aseguró que fue hospitalizada en contra de su voluntad en la Ciudad de México sin poder tener contacto con su familia.

Este fin de semana la esposa de Sergio Castrejón, hermano de Yuya, causó gran preocupación entre sus fans tras compartir en sus historias en Instagram que fue agredida y pidió ayuda por supuesto abuso de autoridad. "Otros en Catar y otros en el hospital por culpa de otras personas. Gracias por cuidarme, truchitas”, es el mensaje que compartió junto a una foto en el que se le ve con un moretón en el ojo.

Pao Poulain, cuñada de Yuya, comparte alarmante video golpeada. Foto: IG @paola.poulain

La joven indicó que fue trasladada en un hospital a la Ciudad de México de manera agresiva y bajo amenazas, por lo que no había tenido contacto con su esposo: “Estoy encerrada en un hospital en contra de mi voluntad, ni por alta voluntaria me dejan ir. Tengo la garganta irritada porque venía gritando, me trajeron contra mi voluntad y me golpearon tan fuerte que quedé con visión borrosa de todos los golpes".

"No dejaron subir a mi esposo a la ambulancia, estoy en la Ciudad de México, yo soy de Zacatepec y ni siquiera me estaban atendiendo. Es un hospital, no una prisión, yo no hice nada (…) Las personas que me hicieron todo esto, no voy a perdonar nada y no me van a ver nunca más. Yo hice todo y es muy injusto pero a esas personas jamás me les voy a volver a acercar”, dijo la joven a través de los videos compartidos en Instagram.

Cuñada de Yuya hospitalizada contra su voluntad. Foto: IG @paola.poulain

Hermano de Yuya responde

Tras los inquietantes videos compartidos por Pao Poulain en sus cuenta de Instagram con sus más de 500 mil seguidores, el hermano de Yuya compartió un clip donde responde a quienes le han enviado mensajes externar su total apoyo, entre ellos figuras de la política y colectivos feministas.

“Hola, amigos, como ustedes vieron en la cuenta de Paola, tuvimos un problema. Este video es para decirles que los dos estamos a salvo, estamos bien en este momento y que ahorita es un tema fuerte, un tema personal y vamos a estar ausentes un rato. Les agradezco a todas las personas que me han enviado mensaje”, indicó Fichis, como se conoce al hermano de Yuya.

Hermano de Yuya informa de un problema personal grave. Foto: IG @paola.poulain

Esta no es la primera vez que Pao Poulain y Sergio Castrejón atraviesan momentos difíciles, pues en noviembre del año pasado anunciaron la muerte de sus gemelos, a quienes habían logrado concebir tras someterse a un complicado tratamiento de fertilización in vitro: "Gracias mis niños, gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi 7 meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos he inolvidables minutitos”.

A través de sus redes sociales la pareja relató lo que había sucedido y explicaron que la joven fue hospitalizada por una infección en los riñones y pronto tuvieron que practicarle una cesárea de emergencia: “Tenía una sepsis grave y las bolsas de mis bebes tenían poco líquido (…) Tenía anemia, edema pulmonar, infección en hígado, corazón, riñones, vejiga y útero. Moría de frío, hubo un momento en el que sentía que fallecía”.

