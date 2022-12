Noelia deja sin aliento a sus fans al modelar atrevida lencería

Noelia acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video con el que robó miles de suspiros entre sus fans pues resulta que la polifacética puertorriqueña presumió sus curvas utilizando coqueta lencería negra que la hizo llevarse decenas de halagos debido a que lució más bella que de costumbre, por lo que a continuación te contamos todo acerca del revuelo que causó la intérprete de “Candela”.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Noelia publicó el video en cuestión, el cual, tuvo una doble intención pues para empezar, la actriz quiso consentir a sus seguidores mostrando su lado más sensual presumiendo su escultural figura, no obstante, quiso presumir que la ropa interior que estaba utilizando forma parte de la nueva colección de “Noelicius intimate”, su marca de ropa.

“Splash es el nombre de mi nueva línea Noelicius Intimate, la línea de ropa interior de Noelicius, ya está disponible en tiendas”, fue el texto que acompañó el video de Noelia, quien además de brillar en la farándula ha logrado destacar dentro del gremio empresarial con diversos negocios como centros nocturnos, restaurantes, plataformas de redes sociales y otros.

En cuanto el conjunto de ropa interior que estaba utilizando Noelia, estaba compuesto de dos diminutas prendas en color negro y la peculiaridad del sostén es que en la zona frontal estaba unida por un par de cintas con un discreto adorno de pedrería y dichas cintas también estaban presentes en la decoración de las bragas, por lo que además de cómoda, la empresaria también lució más que sensual.

Noelia es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: noeliaofficial

El video de Noelia no pasó desapercibido para los miles de seguidores que ostenta en la aplicación de la camarita, prueba de ello es que, a tan solo unos minutos de haber sido publicado, logró acumular cerca de 40 mil likes y más del doble de reproducciones, además, las felicitaciones por su nuevo emprendimiento y los halagos no se hicieron esperar por parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

“Estás hermosa”, “¡Ese es un verdadero cuerpazo!”, ¡Chulada de mujer!”, “Cada día más guapa”, “Todo un bombón”, “La representación de la sensualidad”, y “Simplemente divina” fueron algunos de los halagos que se llevó Noelia, quien también adelantó que ya está realizando todos los preparativos para su nueva colección de leggins.

Noelia se libra del castigo de Instagram

Hace algunos meses atrás, Noelia se vio obligada a abandonar Instagram debido a que aparentemente su cuenta fue bloqueada por infringir las normas de convivencia con las atrevidas postales que publicaba para promocionar su actividad en OnlyFans, por lo que se vio obligada a recurrir a otras plataformas, no obstante, hace apenas un par de semanas le devolvieron su cuenta y la cantante volvió a estar más que activa en dicha red social, la cual, por el momento, ha utilizado para promocionar su nueva música y sus emprendimientos, no obstante, ha sido muy cuidadosa para no volver a ser censurada.

Noelia ostenta más de 3 millones de seguidores en Instagram. Foto: IG: noeliaofficial

