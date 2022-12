Laisha Wilkins es tundida en redes por comentario “clasista” sobre concierto de Bad Bunny

Durante las últimas horas, el nombre de Laisha Wilkins ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que fue tachada de “clasista” luego de haber vertido en Twitter su mordaz opinión sobre la clonación de boletos en el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, por lo que a continuación te contamos todo sobre esta polémica en la que está envuelta la bella actriz de telenovelas.

Como bien se sabe, los conciertos de Bad Bunny se vieron empañados por la supuesta sobreventa y clonación de boletos, lo cual, se convirtió en el tema de conversación en redes sociales y luego de que Ticketmaster informara que entregará reembolsos a los afectados, Laisha Wilkins aprovechó para despotricar en contra de la música del intérprete de “Safaera”.

“A todos los que se les va a reembolsar el dinero del conejo, den las gracias… la vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías. Es todo el tuit”, fue el texto de Laisha Wilkins que desató cientos de críticas de los usuarios de la aplicación del pajarito, quienes no dudaron en tacharla de “clasista”.

Laisha Wilkins se convirtió en blanco de críticas por su comentario. Foto. TW: @laishawilkins

“Ahora sí estás mal, Laisha. Qué falta de empatía. Recuerda que algún día te puede pasar a ti con cualquier artista”, “Tu comentario es hiper clasista y no tiene relación con el fraude y estafa que hizo Ticketmaster. Dejen de lado su “superioridad” por no escuchar un género”, “Revisa tu clasismo, esto va más allá de un simple género musical”, fueron algunos de los comentarios que recibió Laisha Wilkins.

Laisha Wilkins de enganchó con algunos de sus detractores. Foto. TW: @laishawilkins

Tras todo el revuelo que se armó, Laisha Wilkins se enganchó con algunos de sus detractores y confesó que sí escucha la música de artistas populares, pero nunca a Bad Bunny, además, hizo otro comentario en la que criticó la letra de las canciones.

“Los artistas que me gustan no tienen público que en un gran porcentaje clona boletos… y no me sorprende con las letras de las canciones”, respondió Laisha Wilkins en uno de sus comentarios, además, también compartió un fragmento de una canción de Bad Bunny para dejar en evidencia las temáticas de sus letras.

Pese a todas las críticas, Laisha Wilkins no cambió su postura y en otros tweets reiteró que los fanáticos de Bad Bunny fueron estafados por comprar boletos en reventa, además, lamentó que sus comentarios sobre el concierto del “Conejo Malo” generaran más indignación que el hecho de que no haya vacunas contra el Covid-19 en pleno invierno.

