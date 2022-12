Este fin de semana, la guapa conductora Gaby Ramírez se convirtió en la sensación en redes sociales después de protagonizar una ardiente fotografía en la que demostró que tiene uno de los mejores cuerpazos en la industria de la farándula y así se lo hicieron saber sus fieles seguidores.

Gracias al excelente trabajo que ha realizado como conductora estrella en "Venga La Alegría Fin de Semana", la famosa nacida en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León se ha consolidado como una de las favoritas y sus miles de seguidores en redes sociales así lo demuestran.

En este sentido, los internautas quedaron sorprendidos al observar la reciente publicación que realizó el matutino de TV Azteca presumiendo los looks que vistieron todos los integrantes de su elenco, pero la que se robó todas las miradas fue la modelo de 32 años de edad.

Foto: Instagram/@gabrirmz

Gaby Ramírez: el arriesgado escote que paralizó a todo "VLA Fin de Semana"

El pasado fin de semana, Gaby Ramírez demostró que la moda forma parte de su día a día al lucir de manera espectacular con un coqueto look que no pasó desapercibido para nadie. Todos los internautas coincidieron en que ese tipo de looks le quedan a la perfección.

Resulta que la conductora estrella de "Venga La Alegría Fin de Semana" lució todas sus curvas en un ajustado pantalón que complementó con una blusa color negra que llamó bastante la atención por el arriesgado escote que tenía en la parte de enfrente. Inmediatamente todos se rindieron ante su belleza.

Como era de esperarse, el look de Gaby Ramírez no pasó desapercibido para nadie pues a los pocos minutos los seguidores del matutino se rindieron ante su belleza y figura, además, algunos la coronaron como la verdadera reina de la belleza dentro de las estrellas de la televisión.

Foto: Instagram/@vengalaalegria

Gaby Ramírez y su legado en VLA

Desde hace unos años, Gaby Ramírez se ha integrado como una de las verdaderas figuras de la pantalla chica tras brillar en TV Azteca en distintos proyectos. Actualmente figura como titular de "Venga La Alegría Fin de Semana" y hace unos meses ganó el reality show "¡Quiero cantar!"

