BTS: conoce las cosas más lujosas que poseen los miembros de la boyband

BTS, la boyband de K-Pop más exitosa en el mundo, está integrada por Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, Taehyung, Suga y RM, quienes desde 2013 han ganado miles de dólares con la venta de sus discos, conciertos y toda clase de mercancía. Actualmente, algunos de ellos cuentan con cosas sumamente lujosas y aquí te mostramos las más costosas.

Las posesiones más caras de los BTS

De acuerdo con un informe de la revista Forbes del 2020, los Bangtan Boys suman un contenido neto de 50 millones de dólares, por lo que es común que los chicos disfruten de toda clase de lujos. De hecho, en redes sociales presumen de su ropa de marca, obras de artes y han sido captados en sus costosos autos.

Los integrantes ganan miles de dólares con su trabajo. (Créditos: Facebook / BTS)

Jungkook:

Según medios coreanos, el maknae de los BTS compró en el 2021 una elegante propiedad en el area de Itaewon-dong, Seúl por 7 millones de dólares. Pero, esto no es el único lujo que ha tenido, pues en el 2019 adquirió un Mercedes Benz AMG G63, un coche raro. Sin embargo, en el 2021 fue puesto a la venta en un sitio de subastas de internet.

(Créditos: Facebook / BTS)

Taehyung:

De acuerdo con informes, Taehyung, mejor conocido como V, adquirió un hermoso y costoso departamento en la localidad de Gangnam, Seúl. Dicha propiedad, está valorada en más de 4 millones de dólares y está en uno de los barrios más caros de su capital.

Tras filmar un episodio de "Run BTS", el ídolo coreano quedó enamorado de un SUV Genesis GV80 que utilizaron y posteriormente lo compró para él en más de 70 millones de dólares.

(Créditos: Facebook / BTS)

Jimin:

El cantante coreano posee una de las propiedades más costosas en Nine One Hannam, Corea del Sur. Según reportes, Jimin adquirió dicho lugar por más de 5 millones de dólares. Por si fuera poco, cuenta con dos autos lujosos, un Porsche Panamera GTS con un valor de casi 180 mdd y un Kia Carnival de 64 mdd.

(Créditos: Facebook / BTS)

Jin:

El mayor de los chicos de BTS, Jin, quien pronto ingresará al servicio militar, compró un departamento por alrededor casi 4 millones de dólares en Hannam The Hill, Seúl. Además, fue visto conduciendo un Porsche Panamera GTS, el cual cuesta casi 180 mdd, pero este no es el único auto lujoso del artista, pues después adquirió un Lamborghini Aventador S azul brillante con un valor de 522 mdd.

(Créditos: Facebook / BTS)

J-Hope:

El rapero y bailarín también tiene un costoso apartamento en el complejo Forest Trimage de Seúl. Dicha propiedad tiene un valor de más de 6 millones de dólares. Por si fuera poco, J-Hope es dueño de un Porsche Carrera 911 con un precio de 84 mdd.

(Créditos: Facebook / BTS)

Suga:

Min Yoongi, mejor conocido como Suga, adquirió un departamento en la zona residencial conocida como UN Village. Aunque se desconoce su precio, el lugar donde está ubicado es una de las zonas más exclusivas en Seúl. Además, posee un Hyundai Palisade valorado en 47 mdd.

(Créditos: Facebook / BTS)

RM:

El líder de los Bangtan Boys, Kim Namjoon, conocido como RM, tiene un departamento de más de 5 millones de dólares en Nine One Hannam, Seúl. Respecto a autos lujosos no hay registros, pero se sabe que es coleccionista de arte y ha comprado piezas muy costosas.

(Créditos: Facebook / BTS)

