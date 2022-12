VIDEO | Julión Álvarez es captado en supuesto estado de ebriedad durante concierto

Tras permanecer alejado de los escenarios por enfrentar a la justicia en Estados Unidos, Julión Álvarez se encuentra una vez más como blanco de controversia ya que fue captado en supuesto estado de ebriedad durante su más reciente presentación en Tijuana, pues en el video que circula en redes sociales parece arrastrar las palabras y no poder mantenerse de pie.

La polémica escena ocurrió este fin de semana durante la presentación del cantante en un palenque de Tijuana, en donde habría tomado algunas copas de más y mientras avanzaba el concierto el público notó que ya no era del todo entendible lo que interpretaba y por instantes les cedía el micrófono para que ellos concluyeran la melodía.

En el clip se observa a Julión Álvarez intentando no caer y al fondo el público corea la canción “Tragos amargos”. Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas lo defendieron al señalar que no era su concierto y fue invitado al escenario, otros indicaron que el público no merece una presentación en “estado inconveniente” de ningún artista.

Polémica de Julión Álvarez

Hasta el momento el intérprete de “El color de tus ojos” no ha dado declaraciones sobre el video que se hizo viral en redes sociales; sin embargo, internautas recordaron que la escena se repitió en marzo pasado durante un concierto en el que bebió tequila directamente de la botella y le ofrece a uno de sus músicos mientras otra persona lo sostiene para evitar que se caiga.

En octubre pasado Julión Álvarez indicó en un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando” que llevaba 10 semanas sin ingerir bebidas alcohólicas: “No estoy tan viejo, tengo 39 años, 20 desvelándome y 18 tomando. Ha sido una vida demasiado a la carrera, por salud decidimos bajarle tantito”.

Al ser cuestionado sobre las críticas que recibió el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, por su forma de beber durante sus conciertos, Álvarez le recomendaba tener cuidado con el alcohol: “Desgraciadamente, a veces uno no lo sabe controlar y te vas recio de la emoción, adrenalina, gusto. Te gana y el alcohol es traicionero”.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Julión Álvarez recuerda cuando comía con Vicente Fernández y el charro lo regañó por un duro motivo

VIDEO: esto es lo que piensa Julión Álvarez sobre los abucheos que recibió Grupo Firme en la NFL