"Lo veía como un chiquillo": Alessandra Rosaldo y el cantante 6 años menor que conquistó su corazón

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez forman de una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo, sin embargo, el comediante no siempre ocupó su corazón ya que antes de conocerse la cantante tuvo un intenso romance con uno de sus compañeros de escena en la telenovela “DKDA” que es seis años mayor que él.

La vocalista de Sentidos Opuestos goza de una larga y exitosa trayectoria junto a Chacho Gaytán como parte de la agrupación que sigue conquistando generaciones, aunque esto no ha evitado que sea blanco de controversia por sus amores del pasado y uno en especial que le ganó el rencor de la “Leona dormida”, quien no dudó en dar explosivas declaraciones en las que se lanzó contra Rosaldo.

Se trata de Ernesto D’Alessio, el cantante y actor que ocupó durante 5 años el corazón de Alessandra Rosaldo pese a que ella se negaba a aceptarlo en un principio. Así lo reveló en entrevista con Mónica Garza para “Historias engarzadas”, al indicar que el factor más importante en su decisión de seguir adelante siempre fue la diferencia de edad ya que él tenía 22 años en ese momento y ella 28.

“Se fue dando de manera muy sorpresiva para mí, yo primero lo veía como un compañero nada más de trabajo, además yo soy casi seis años mayor que él entonces yo lo veía como chavito, como escuincle”, dijo la cantante sobre su relación y cómo es que todo comenzó con dudas debido a la edad.

Lupita D'Alessio no quería a Alessandra Rosaldo. Foto: IG @alexrosaldo

Así la conquistó Ernesto D’Alessio

La intérprete de “Amor de papel” conocía a Ernesto D’Alessio desde tiempo antes porque su padre, Jaime Sánchez Rosaldo, en aquel momento era el representante artístico de Lupita D’Alessio. Aunque fue hasta que coincidieron en el melodrama “DKDA” que él comenzó a mostrar interés romántico en la cantante.

En un encuentro con los medios hace más de 20 años retomado por “Historias Engarzadas”, el hijo de la “Leona Dormida” admitió que no fue fácil que Rosaldo le abriera las puertas de su corazón debido a la negativa de ella; sin embargo, insistió con flores y cartas de amor anónimas que poco a poco los fueron acercando más.

Alessandra Rosaldo y Ernesto D'Alessio vivieron juntos 5 años. Foto: IG @ernestodalessio

Los cantantes estuvieron juntos por 5 años y vivieron en unión libre, aunque esto le ganó a Alessandra Rosaldo el odio de Lupita D’Alessio ya que no aceptaba la relación: “Me dolía y a Ernesto también, pero ahora que lo veo a distancia y ya con ciertos años, me pongo a pensar, como madre, claro que no te va a gustar que tu hijo de 22 ande con la de 28”.

Aunque todo mejoró luego de que Ernesto D’Alessio confrontara a su madre, la relación no prosperó y ahora la cantante la recuerda como “tormentosa” debido al choque de sus personalidades. “Todo era un drama, era 'te amo, pero te odio', como que un ratito de mi vida fui una gran 'drama queen' y él lo trae también en la sangre. Fue una relación bonita, pero fue tormentosa la verdad. Ambos éramos de carácter fuerte, de temperamento”, dijo para “No lo cuentes”.

