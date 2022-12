La hermana de Karol G paralizó la red con micro bikini

Katherin Giraldo es una joven influencer, empresaria, modelo y estilista colombiana que si bien por su nombre no es tan conocida, ha tomado popularidad por ser la media hermana de Karol G. En el último tiempo se la ha visto mucho más activa en las redes sociales y se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más deseadas de todos. A través de su cuenta de Instagram, enamoró a todos luciendo un ajustado traje de baño que causó furor.

La joven de 28 años comentó cual es su parentesco con la Bichota y explicó que nació producto de una relación extramatrimonial que el padre de la cantante colombiana tuvo con otra mujer. En relación a esto, Katherin Giraldo dijo: “Tuve algunos comportamientos que no estuvieron bien en esa época, porque me sentí súper libre. Fue un padre presente, dedicado, amoroso y responsable”. Si bien hoy la relación no es del todo bueno, no desaprovecha la oportunidad en deshacerse en palabras hacia su hermana.

Katherin Giraldo, de 28 años. Fuente Instagram @katheringiraldo19

En cuanto a Karol G, media hermana de Katherin, está atravesando su mejor momento en su carrera debido a sus últimos éxitos y gira. En una entrevista, la intérprete de ‘Gatúbela’ comentó que las colaboraciones con otros artistas han perdido sentido. La Bichota expresó: “He tenido posibilidades muy grandes de colaboraciones, pero he dicho que no, porque por más que me guste el artista, no encajaríamos”.

Karol G cnfesó que ya perdieron sentido las colaboraciones con otros artistas. Fuente Instagram @karolg

El posteo de la hermana de Karol G que encendió las redes

En su cuenta de Instagram donde tiene más de 140 mil seguidores, Katherin Giraldo se encargó de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas y que no tienen nada que envidiarle a su hermana. A través de una historia, la influencer de 28 años aturdió las redes con un ajustado traje de baño que hizo resaltar su figura.

A diferencia de su hermana, Katherin Giraldo se ha dedicado al mundo empresarial y es dueña de una línea de cosméticos, tiene su propio café y ha empezado a promocionar su propia línea de ropa interior y conjuntos de traje de baño. Además, en cuanto a lo amoroso, confirmó que se alejó de su novio, por lo que su corazón está libre.

