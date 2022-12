Frente al espejo, Tania Rincón conquista la red con look de leggings y top

Los looks ideales para imponer moda en invierno no dejan de sorprendernos y ahora fue la guapa Tania Rincón quien demostró que los leggings siempre serán el básico indispensable para crear un outfit de impacto, pues así como resultan muy cómodos, ayudan a resaltar la figura y si se combinan con las prendas correctas son ideales para conseguir un estilo muy elegante. Por supuesto, con esta cátedra de moda la guapa conductora causó furor en la red y sus fans no dudaron en confirmar que es una de las mujeres más bellas.

Desde su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 3 millones de seguidores, la famosa compartió una selfie desde el espejo para presumir no sólo su glamuroso look, sino también su figura de impacto, pues su combinación resulta muy favorecedora para la figura. Además, al apostar por un top sin mangas, Tania Rincón también aprovechó para presumir los resultados del gimnasio con unos brazos tonificados y muy fuertes.

"Ahorita vengo", fue el mensaje con el que la guapa conductora de "Hoy" acompañó su foto posando frente al espejo. Claro que lo que llamó la atención, además de su belleza, fue su lujoso look con el que se olvidó de las minifaldas y vestidos con los que suele conquistar la red; en cambio, demostró que unos leggings negros son perfectos para causar sensación. Por supuesto, agregó un factor novedoso al lucirse con un modelo fuseau en el ruedo de las piernas y que ayuda a conseguir una imagen aún más elegante.

Tania Rincón se corona como ícono de la moda. (Foto: IG @taniarin)

La prenda resulta perfecta para conseguir unas piernas de envidia al resaltar cada uno de los resultados del ejercicio, además que un tiro alto ayuda a conseguir un efecto de piernas kilométricas con el cual alargar la figura al instante. En su lección de moda Tania Rincón también demostró que los tacones son magníficos para lucir más elegante y glamurosa, una imagen que ameritaba la previa de Inglaterra vs Francia en el Mundial de Qatar 2022.

Para completar su look, Tania Rincón vistió un top metálico, una de las tendencias preferidas de este invierno y que es ideal para usar en las fiestas decembrinas, incluyendo la Navidad y el Año Nuevo. Con esta segunda prenda, la famosa dejó a la vista un poco de su abdomen de acero, gracias a lo abultado del diseño; mientras tanto sus millones de fans la llenaron de halagos por lucir tan preciosa.

"Tan hermosa", "me encantas", "esos pantalones", "bellísima" y "guapa" son algunos de los comentarios que se leen en una segunda publicación en donde compartió su icónico look, esta vez acompañada por Ivan Zamorano y el exfutbolista Marc Crosas.

