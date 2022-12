FOTO: Lyn May sorprende con radical cambio de look y maquillaje impecable

A lo largo de los años, Lyn May ha demostrado que es una de las figuras del espectáculo más camaleónica respecto a los looks que ha presumido mediante sus perfiles de redes sociales. En esta vez, la legendaria vedette está dando de nuevo de qué hablar, pues acaba de publicar una imagen en la que aparece hasta con “nuevo look y un maquillaje”.

La famosa actriz luce completamente distinta a comparación de fotografías anteriores, pues hasta hace poco usaba el cabello rosa y ahora lo trae rubio, mientras que su maquillaje luce más estilizado y marcado en los ojos.

“Otro año más de éxitos bailando y cantando con mucha energía, gracias a todos y gracias a mi adorado @uribedavid24 por siempre dejarme bella en mis mejores momentos”, es la descripción con la que la vedette sobre la imagen en la que etiquetó a David Uribe, quien fue el encargado de su cambio tan radical.

Los fieles seguidores de la vedette no han dejado pasar el momento para demostrarle su cariño y admiración en esta nuevo post.

Sus seguidores le entregan su cariño

“Ayer fue un sueño hecho realidad poder cantarte el feliz cumpleaños a una Reina Diosa como tú”, “Qué bárbara, te ves guapísima” y “Preciosa mi Lyn May, siempre bella”, fueron algunos de los comentarios que pueden encontrarse en la publicación de la afamada vedette.

Durante su juventud, Lyn May se volvió famosa, pues realizó varios desnudos en diversas películas mexicanas como las "Noches de Cabaret" de 1984, "Escuela de placer" de 1984 y "Burlesque" de 1980.

A lo largo de su vida, Lyn May se ha obsesionado por verse rejuvenecida y bella, situación que la ha llevado a ser engañada, a tal punto que la hayan inyectado aceite de bebé, diciéndole que era colágeno, lo que empezó a provocar reacciones negativas en su rostro.

Lyn May posando Foto: Instagram.

