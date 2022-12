VIDEO | Irán Castillo monta toro mecánico y eleva la temperatura al enseñar de más

Hace 30 años que Irán Castillo irrumpió en el medio de espectáculo nacional y desde entonces se le ha visto evolucionar como una actriz que pronto, desde muy joven, encontró proyectos sólidos que le dieron protagonismo a su carrera. La década de los años 90 le sirvió para mostrar que como actriz era muy destacada, pero como cantante Irán Castillo sabía también qué quería transmitir al público y lucir siempre bien con cualquier outfit.

Es por esto que la llegada del nuevo siglo le trajo más trabajo en telenovelas, rubro donde se destaca su paso por telenovelas juveniles donde siempre mostró su lado más rebelde y voluntarioso. Es por ello que hoy recordamos una participación especial de Irán Castillo en un programa de variedades llamado VidaTV, ese mismo donde varios artistas de Televisa iban a participar en concursos y retos para divertir al público.

Irán Castillo monta un toro mecánico

Como algo que nunca más se le vio hacer de nuevo, Irán Castillo se montó en un toro mecánico como parte de las dinámicas de concursos de VidaTV. Con la alegría que le caracterizaba en sus años veintes, la joven no paró de sonreír mientras los conductores y demás invitados la apoyaban al momento de montar el toro mecánico.

Con algo de destreza y mucha valentía, Irán Castillo no dudó en sujetarse fuertemente, oprimir el toro mecánico con sus piernas y lanzarse a la aventura de lidiar con este juego. Al final, la sorpresa fue mayúscula cuando el resultado del juego la llevó a un lugar inesperado.

Irán cae y enseña un poco de más

Como algo que seguramente no estaba en el guion, Irán no pudo sostenerse por mucho tiempo en el toro mecánico que estaba montando y terminó cayendo al suelo, lo cual causó la risa de todos los presentes y de la misma actriz, quien pasó de reír con su poco equilibrio a recordar que en ese momento portaba una falda de colegio, por lo cual en un instante no pudo más que cubrirse luego de haber enseñado de más en el estudio y a los televidentes.

Irán Castillo, a lo largo de su carrera, ha participado en diversas telenovelas, películas, portadas de revista y series de TV, mostrando siempre la tranquilidad de saber que es una mujer inteligente, talentosa y que corre riesgos.

