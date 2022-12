VIDEO: Así fue cuando María León paralizó la red con un sensual trend de TikTok

María León es una de las celebridades más famosas en redes sociales de la actualidad, además de que como cantante y bailarina le está yendo increíble. En esta ocasión se volvió tendencia porque sus seguidores, que son más de 2.7 millones en Instagram y la misma cantidad en TikTok, se acordaron cuando hizo el sensual “Anita Challenge” o el "paso de Anita", pues presumió su flexibilidad y sus encantos.

Hace unos meses estuvo de moda hacer un paso que la cantante Anita hacía en sus conciertos y en el video de la canción “Enlover”, por lo que María no podía quedarse atrás y también lo hizo. Si bien es cierto que fue hace unos meses, sus fans se acordaron porque el clip está en los anclados en su perfil de TikTok y cuenta con más de 600 mil me gusta.

María León siempre cautiva

Y es que la jalisciense no sólo es una talentosa intérprete, sino que también baila y es considerada por muchos una experta en moda, porque siempre luce espectaculares outfits tanto en sus presentaciones como en el día a día. En las publicaciones que hace en redes también suele hacer alarde de su flexibilidad y fuerza, las cuales tiene gracias al pole dance y el gimnasio.

Siempre luce hermosa. Foto: Especial.

Hace menos de un mes, León ganó el reality “Mira Quién Baila All Stars”, de Univisión, con su victoria, la mexicana recaudó 35 mil dólares para The Resource Foundation. El concurso estuvo lleno de emoción y León se impuso a Ana Isabelle, con quien compitió en la final. Cautivó a todos con el tema “Fearless Hero” de la película animada “Puss in Boots 2: The Last Wish”, interpretó una coreografía que encantó a la audiencia y jueces.

No es casualidad

El éxito de León no es algo fortuito, ella ha trabajado muchísimo y se ha esforzado durante bastante años. Su trayectoria la comenzó con el grupo “T' de Tila” y más tarde con “Playa Limbo”, con el que su fama explotó. Sin embargo, no se ha “estancado” sólo en la música.

Siempre luce espectacular. Foto: Especial.

También ha incursionado como actriz: en 2016, debutó participando en la serie Guerra de ídolos, de Telemundo y Netflix, pero también participa en teatro, tiene una carrera como solista y constantemente participa como conductora en programas musicales.

