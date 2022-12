FOTOS | XLightMoon, la gamer que eleva la temperatura como Ari Gameplays

XLightMoon es una de las gamers mexicanas que se volvieron populares no solo por su forma de hacer streaming y convivir con sus seguidores mientras tiene el mando de una consola en su manos, sino por su belleza quien actualmente compite este puesto con Ari Gameplays, otra famosa influencer del mundo de los videojuegos.

Los tops es su mejor arma para enamorar a sus seguidores Foto: IG @xlightmoon.x

Y es que la streamer ha enamorado con su sensualidad a sus más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde al paso de los días, más seguidores se suman a sus transmisiones en vivo, quien suele aparecer con atuendos de infarto, robando el aliento de quienes se conectan en su plataforma de Twitch.

Además de enviar saludos mientras juega "Call Of Duty", la influencer suele compartir su vida diaria en sus redes sociales, mostrándose en con ajustados uniformes de superhéroes o en tops que dejan poco a la imaginación.

Chun-Li es su personaje de anime favorito Foto: IG @xlightmoon.x

Diana Acevedo, mejor conocida por su sobrenombre en su perfil de Twitch como XLightMoon ha destacado en streams por hacer cosplay de varios personajes de anime como One Piece, Naruto o Chun-Li, del famoso videojuego de la infancia de muchos, The King Of Figthers.

¿Quién es Diana Acevedo?

Diana Acevedo es una gamer mexicana nacida el 14 de noviembre de 2001, quien se ha vuelto una jugadora profesional de videojuegos a sus 21 años de edad, originaria de Guadalajara, Jalisco. Asimismo se ha vuelto tendencia por sus cosplay que enloquecen a sus fans, haciendo explotar las redes sociales con sus candentes atuendos.

También suele compartir atuendos de infarto Foto: IG @xlightmoon.x

Es gracias a su talento en el teclado para cumplir misiones y eliminar a sus adversarios en la arena de combate digital, se ha convertido en una de las gamers favoritas de los usuarios, sumado a la belleza que la caracteriza mientras convive un poco con sus más de 500 mil seguidores en Twitch.

