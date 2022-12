Desde la tina, Livia Brito eleva la temperatura en ajustadas transparencias

Livia Brito causó impacto entre sus millones de seguidores en las redes sociales, esto luego de compartir una serie de instantáneas en las que se dejó ver como nunca antes. En su cuenta oficial de Instagram la actriz publicó una serie de fotos con la que cautivó con su belleza, posando desde una tina y presumiendo cuerpazo en un look negro de ajustadas transparencias con el que elevó la temperatura.

La protagonista de telenovelas, que recientemente se comprometió con su novio Mariano Martínez en Europa, demuestra que es una de las artistas más bellas del medio del espectáculo, pero también una de las famosas que impone moda con sus atuendos, pues siempre destaca con los que comparte con sus fans, sin embargo, en pocas ocasiones se deja ver con coqueta lencería, por lo que su reciente publicación ha causado furor.

Livia Brito roba miradas en sensuales transparencias

En las instantáneas que la actriz, de 36 años, publicó en su cuenta oficial de Instagram, se le puede ver posando desde una tina llena de agua blanca y con algunas flores flotando, un escenario perfecto para crear una sesión artística en la que Livia se robó la atención por su look, un body negro y ajustado que destaca por su confección en transparencias, con las que la estrella de telenovelas dejó poco a la imaginación.

Livia derrocha sensualidad y belleza. Foto: IG @liviabritopes

Con sólo un emoji de corazón rojo, fue como Brito, originaria de Cuba, acompañó las fotografías en la popular plataforma de Meta, donde suma 7.4 millones de fans, quienes siempre le demuestran su cariño con cientos de comentarios y halagadoras palabras que coinciden en que la protagonista de telenovelas es una de las mujeres más bellas de la pantalla chica, y también de las redes sociales.

En las fotos, con el que conquistó a sus millones de seguidores en Instagram, se le puede ver luciendo su esbelta y curvilínea silueta en un look que causó impacto entre sus fans también por su escote revelador, quienes no dudaron en llenarla de bellas palabras y "likes", pues a sólo 4 horas de haber compartido las imágenes ya ha conseguido acumular más de 300 comentarios y 28 mil 100 "me gusta".

La actriz se confirma como una de las más bellas del espectáculo. Foto: IG @liviabritopes

La actriz llegó a México desde su natal Cuba hace poco más de 10 años; en el 2010 protagonizó su primer telenovela, "Triunfo del amor" con la que demostró su talento, y que también la catapultó a la fama, para después participar en otros melodramas como: "Abismo de pasión", "Muchacha italiana viene a casarse", "La Piloto" y "Médicos, línea de vida"; además de probar como conductora en el 2014 con "Bailando por un sueño".

Actualmente, Livia Brito es una de las favoritas de la televisión y también se ha convertido en un referente de moda, sobre todo cuando se trata de looks de playa o deportivos, pues con cada uno de los outfits que presume en redes da cátedra de estilo, confirmando que es una de las reinas de moda al lucirse con los atuendos en tendencia que la hacen llamar la atención en cualquier lugar.

La guapa cubana enamora con sus sesiones. Foto: IG @liviabritopes

