VIDEO: Briggitte Bozzo sube la temperatura bailando en body de red y minifalda

La actriz Briggitte Bozzo se ha convertido en la sensación de TikTok, plataforma en la que comparte divertidos videos y también saca su lado más sensual, como lo dejó ver en una de sus recientes publicaciones de la plataforma china, con la que subió la temperatura y se lució bailando en un atrevido look de body de red y minifalda de cuero, logrando sumar millones de reproducciones y "likes".

Briggi, como es conocida en las redes sociales, nació en Maracay, Venezuela, aunque siendo muy pequeña se mudó a Miami, en Estados Unidos, lugar en el que vivió por varios años, para luego llegar a México, en donde ha consolidado una carrera como estrella de la televisión, y ahora también como influencer, pues es en las plataformas digitales en las que ha alcanzado una mayor proyección gracias a sus millones de admiradores.

Briggitte Bozzo conquista en body de red y minifalda

La venezolana, de 21 años, cada día gana más seguidores en sus cuentas oficiales, recientemente celebró llegar a los 3 millones en Instagram, mientras que en TikTok se ha convertido en una de las favoritas con 24.8 millones de fans y más de 350 millones de "me gusta", por lo que es esta la plataforma en la que comparte sus mejores looks y también sus coquetos bailes con los que enamora.

"Otra vez porque me encanto el trend", fue la frase con la que Bozzo acompañó una reciente publicación en la plataforma china, video que ha logrado sumar 5.1 millones de reproducciones y más de 477 mil "me gusta", además de halagadores comentarios con frases como: "tiene una belleza única", "Es que es tan lindaaaa", "linda chica, también me gusta su ropa" y "q hermosa muñequita saluditos chula"; entre muchos otros.

En el clip se puede ver a Briggitte bailando al ritmo de la canción "Pra pra pra", del brasileño Deavele Santos, tema que se ha convertido en el trend favorito de muchas famosas, y que fue perfecto para que la actriz y modelo se luciera con un atrevido look, pues combinó un coqueto body completo en tela de red con una minifalda entallada de cuero en color negro, pieza que destaca por su sensual abertura en un costado.

Briggitte se luce bailando en coqueto look. Foto: TK @briggi_bozzo

Bozzo inició su carrera artística como actriz infantil en telenovelas para Telemundo y Televisa. Debutó en el 2004 cuando obtuvo un pequeño papel en "Rebelde", con tan solo tres años. Su mayor éxito en televisión llegó con el melodrama "Silvana sin lana" (2016), en el que interpretó a Lupita. Otros de sus proyectos más notables en la pantalla chica han sido en "Corazón valiente" (2012).

Saltó a la fama como actriz infantil al interpretar a Valeria en la telenovela "Quiero Amarte". En el 2012 apareció en múltiples episodios de "Abismo de Pasión". Entre sus melodramas están: "Señora Acero", "El vuelo de la Victoria" y "Amar de nuevo", otras de sus apariciones en la pantalla chica se han dado en el programa "Como dice el Dicho". En el 2018, comenzó a interpretar a Kathy en la telenovela "Like".

La guapa venezolana conquista las redes. Foto: IG @briggi_bozzo

