La Adictiva lo volvió a hacer y dedican canción de “dolidos” a la selección mexicana tras quedar eliminada de Qatar 2022

Luego del partido de la selección mexicana ante Arabia Saudita en donde el Tricolor ganó 2 a 1 pero cuyo resultado no fue suficiente para avanzar a la siguiente etapa en el mundial de Qatar 2022, la banda “La Adictiva” volvió a dedicar una canción a los jugadores que representaron a nuestro país en el evento deportivo.

Y es que hace unos días, esta misma agrupación utilizó la música de su famoso tema “JGL” para dedicar un corrido a la selección mexicana en el que pedían le echaran ganas para poder pasar a octavos de final, pero como esto no se logró, entonces ahora al ritmo de su gran éxito “En peligro de extinción” dedicaron unas estrofas al tricolor.

Como si fuera poco el dolor y decepción que la afición mexicana siente en estos momentos, la banda “La Adictiva” compuso una canción para la selección mexicana luego que no lograran avanzar a la siguiente etapa del mundial de Qatar 2022.

Y es que de acuerdo con lo que dice esta nueva versión del tema “En peligro de extinción”, nuevamente los cambios del Tata perjudicaron a la selección mexicana, sin embargo, los vocalistas de la agrupación antes mencionada reconocieron el gran trabajo de los jugadores Chávez, Ochoa y Lozano quienes dieron todo en la cancha.

“Nos vamos de regreso a casa, por que ya valió

Los cambios otra vez del Tata, eso nos perjudicó

¿Pa’ qué metías a Jiménez?

Sí estábamos muy bien con Henrry, que ya había anotado

todos ilusionados, pero con esos cambios, obvio que no avanzamos

3 partidos, y ya vamos para atrás

lo bueno que hubo dos goles que pudimos celebrar

Mis respetos para Chávez y el penal que Ochoa pudo atajar

Compa Chucky no se me vaya agüitar

Hoy jugamos a ganar”