César Bono aclara si odia al periodista Gustavo Adolfo Infante: "No somos amigos"

Luego de que el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, diera su opinión respecto al hecho de que César Bono se preocupara por dejarle un patrimonio a sus hijos, quienes ya son mayores de edad y pueden trabajar por sí mismos, el icónico comediante no tuvo reparo en despotricar en contra del titular de "El Minuto que Cambió mi Destino", argumentando que cada quien podía pensar como quisiese, a lo cual, agregó que él consideraba como algo de mal gusto el hecho de que el periodista ahora hablara peses de Pati Chapoy, cuando fue con ella con quien él comenzó su carrera en el mundo de la televisión.

"Les digo sin pelos en la lengua: Gustavo Adolfo Infante, a quien conozco desde que era el achichincle de Pati Chapoy, que por cierto es muy malagradecido porque ha hablado mal de ella, es un idiota”, comentó en aquella ocasión César Bono a los representantes de los medios de comunicación

A esto, el actor de "Vecinos" agregó que sería una gran idea sacar de la televisión a este periodista de espectáculos, quien ya ha protagonizado varios escándalos con diversos personajes de la farándula, tales como Alfredo Adame, Sergio Mayer y Gaby Spanic. Por su parte, Gustavo Adolfo Infante respondió asegurando que él siempre había tenido una relación cordial con el famoso por lo que le cayó de sorpresa que lo hubiera insultado como lo hizo.

Además, desmintió que lo dicho por César Bono referente al pago de una cuenta que presuntamente el periodista le dejó al comediante: "Yo creo que ya está mal de la cabeza. Seguro está tomando alguna sustancia que le está haciendo mucho daño al cerebro... En mi vida he tomado un café con el señor para que me entiendas", afirmó el comunicador.

VIDEO | ¿Qué fue lo que dijo ahora César Bono de Gustavo Adolfo Infante?

Tras la polémica vivida entre el periodista de espectáculos y el comediante, los medios de comunicación no desaprovecharon la oportunidad de cuestionar a César Bono acerca de su relación actual con Gustavo Adolfo Infante y para sorpresa de muchos, la respuesta no se inclinó a las ofensas, pues a pesar de que aclaró que no son amigos, también destacó que cada quien tenía su propio campo de trabajo.

"La verdad es que no tiene caso que hable yo del señor Gustavo Adolfo Infante, y él no debería de hablar de mí, o sea, no somos amigos, somos compañeros de vida y ni tengo nada que perdonarle, ni él me tiene nada que perdonar a mí, mándale un saludo muy caluroso", expresó César Bono luego de confesar que sería operado de la vesícula.

De hecho, al ser cuestionado de manera directa acerca de si mantenía una mala relación con el titular de varios de los programas de Imagen TV, César Bono confirmó que él no tenía una mala relación con nadie en el medio, descartando así una presunta enemistad con el presentador.

Ante esto, el periodista de espectáculos prefirió no entrar en polémica y se limitó a recibir el saludo y mandarle también un abrazo al comediante con quien en meses anteriores tuvo conflictos por lo declarado por el actor, quien aseguró que a él no le pesaba mantener a sus hijos y en cambio sí veía mal el hecho de "ser malagradecido", como calificó en ese momento a Infante.

SIGUE LEYENDO:

César Bono tiene una cirugía pendiente que lo regresará al hospital

"Tengo mucha necesidad": César Bono confiesa que debe regresar a trabajar por que sus hijos varones dependen de él