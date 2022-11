Yailin derrite la red con un atrevido look y se corona como la más guapa

Yailin La Más Viral es una de las personalidades que más polémica genera con cada video que sube a sus redes sociales. Sin dudas que su relación con Anuel AA, se volvieron una de las parejas más mediáticas en enero del corriente año. El puertorriqueño venía de una ruptura amorosa con Karol G y los rumores de infidelidades de parte de él fueron lo primero a lo que apuntaron los fans de “La Bichota”.

En la actualidad, el Anuel AA está casado con la cantante dominicana y parece ser su mejor compañera de vida y de carrera. Pero también existen rumores de separación y hasta de embarazo entre los artistas. Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Es que se volvió tan mediático todo que media duda que genere un posteo de ellos en las redes, algo malo se piensa.

Yailin la más viral. Fuente: Instagram @yailinlamasviralreal

En esta oportunidad, no hay polémica entre Yailin y el puertorriqueño sino, se revoluciono todo con los fanáticos de Karol G. Es que la cantante subió un video en su cuenta de Instagram donde se la ve cantando una de sus canciones y de una manera muy sexy. Con esas imágenes y agradeciéndole a su joyero por el increíble collar que lleva, pues saltaron los fan de la colombiana a decirle de todo.

Es que la rivalidad entre este par parece no tener fin ya que, tanto Anuel AA como la más viral no pueden vivir sin que los seguidores de “La Bichota” estén sobre sus hombros. Uno de los posteos más llamativos que se puedo leer, fue de un usuario llamado @olmustao “Tiene que durar un año con esa canción pa que pueda alcanzar el límite de link , karol G dura dos días y tiene el triple cuadrúpedo de link , y a la semana está con otra canción jajajajajajajaajajaja”, escribió.

A pesar de todo ese mal momento que seguro vivió Yailin la más viral, los like no dejaron de llegar y junto más de 100 mil. Eso significa que los fanáticos de ella y el puertorriqueño continúan firmes y no se van a doblegar por un par de haters. Los que la quieren, van a seguir esperando que ella suba sus video mostrando toda la belleza que tiene para dar.