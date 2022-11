Desde la alberca, Aracely Arámbula subió la temperatura en Instagram

Aracely Arámbula es una actriz y cantante que ha sido reconocida por haber participado de diversas telenovelas y gracias a eso se pudo ganar el cariño de todos los televidentes. Además, es recordada por ser la ex esposa de Luis Miguel. Después de un largo tiempo, regresó a la pantalla chica para protagonizar una de las telenovelas más recordadas e históricas de nuestro país como ‘La Madrastra’. En tanto, se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas del mundo y a través de su Instagram elevó la temperatura.

El 2022 en lo laboral para Aracely Arámbula es excelente, teniendo en cuenta que fue convocada para ser la protagonista de la remake de ‘La Madrastra’ junto con Andrés Palacios. Una de las versiones más recordadas fue la que protagonizó Victoria Ruffo quien manifestó: “Es que no la vi, y no lo hice porque no me gusta contaminarme ni contaminar a nadie. Cada quien hace su versión”. La Reina de las Telenovelas halagó a su colega y la felicitó por su trabajo.

Aracely Arámbula, actriz de 47 años. Fuente Instagram @aracelyarambula

Por otro lado, en cuanto a lo personal, no fue para nada fácil para Aracely Arámbula teniendo en cuenta que perdió a su padre en los últimos meses y continúa en la batalla con su ex pareja, Luis Miguel por la pensión económica. Los hijos de la actriz y el Sol de México tienen 13 y 15 años y los adolescentes mantienen una relación distante con su padre.

En su cuenta de Instagram, Aracely Arámbula demostró que es una de las mujeres más lindas del mundo y que la edad no es un impedimento para presumir su increíble cuerpo. La actriz de 47 años enamoró a todos en primer plano mostrando sus increíbles atributos y elevando la temperatura, dejando sin palabras a sus más de seis millones de seguidores.

Aracely Arámbula enamoró a todos. Fuente Instagram @aracelyarambula

En los últimos días, Aracely Arámbula confirmó una feliz noticia para sus fans y es que la serie ‘La Doña’ tendrá una segunda temporada. El anuncio fue bien recibido por sus seguidores y donde además podrán ver a un gran elenco como Danna Paola y David Chocarro. En tanto continúa llevándose todas las miradas.