Yailin desafía la red con sus increíbles curvas

Yailin despejó una vez más los rumores de separación con su famosa pareja, Anuel AA compartiendo una historia de Instagram juntos y felices. Mucho se ha hablado de que el mediático matrimonio sufría una crisis.

Por otra parte, Anuel AA se encuentra muy activo en las redes sociales promocionando su nuevo sencillo 'Diamantes en mis dientes'. Esta flamante canción es una colaboración con Yovng Chimi. La misma cuenta con condimentos de trap, flow y beats, Los fans del puertorriqueño disfrutan del estreno.

Hace unas horas, Yailin volvió a demostrar toda su belleza en las plataformas virtuales. La morocha compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. La latina posó para la cámara con una colorida toalla, un collar de escorpión y aretes a tono. Además, la caribeña complementó su look con su cabello suelto y con ondas y un make up glam.

Yailin La Más Viral posando. Fuente: Instagram Yailin

Un emoticón de corazón amarillo y uno de color rosado fue el simple y corto pie de foto que eligió Yailin para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de la pareja de Anuel AA cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los doscientos veinte y dos mil corazones en tan solo horas. “Sabemos que darás la noticia que estás embarazada estamos nerviosos sueltalaaaaa”, “Negra del cocoleo, piloneo, tú mejor que yo? Mm mm no creo” y “Bella hermosa Dios te bendiga y te guarde. Me gustaría que algun dia me regalas un saludo bendiciones para ti y tu hogar” fueron algunos de los mensajes que recibió la bella dominicana.