Chelo Ramírez respeta al mariachi y las raíces en la vestimenta de charro

Enamorado del sonido de la música regional y el mariachi, el colombiano Chelo Ramírez se inclinó por estos géneros para hacer su carrera musical, pero sin perder su estilo y sus raíces, porque tampoco quiere ser un impostor.

“La vestimenta hace que el público se identifique con lo que cantas, pero hay que respetar las raíces, no está bien vestirse de charro si no eres o ponerse sombrero norteño cuando no eres de allá, y creo que eso es importante mostrarte como eres. En Colombia fui el primero que se atrevió a no disfrazarse para cantar el género, esto provocó controversia, pero ahora ya la gente lo ve bien, y eso es bueno”, afirmó el también compositor.

Ramírez lleva un par de años en la industria ya con este sonido, ha sacado hasta ahora siete sencillos, algunos son colaboraciones, el más reciente es “Imborrable”, un tema en donde habla de ese amor que ha terminado, pero que no se puede sacar de la mente.

“Me gusta hablar de las cosas cotidianas, creo que no hay una persona que no pueda borrar a alguien de su mente, y le quise cantar a eso, fue una historia muy real que estaba pasando yo cuando la escribí y me gustó como quedó”, detalló.

Chelo Ramírez se involucra en todo el proceso creativo del tema y en la producción, ya que sabe tocar varios instrumentos, y aunque la mayoría de sus temas nacen en el acordeón, trabaja todo el proceso para que salgan como él las imagina desde el principio. Este nuevo sencillo lo canta acompañado del mariachi.

Como marca la tendencia, seguirá lanzando sencillos, pero espera reunir varios temas en un EP, por ahora visitó México para promocionar la nueva canción y para crear más junto a artistas como Horacio Palencia, a quien admira.

MAAZ