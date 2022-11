VIDEO | La inesperada reacción de Silvia Pinal al enterarse que su nieta Stephanie Salas es novia de Humberto Zurita

El romance entre Humberto Zurita y Stephanie Salas ha causado mucha sorpresa sobre todo porque el actor había dicho que no le interesaba tener una relación tras la muerte de su esposa Christian Bach. La mayoría de las integrantes de la dinastía Pinal se han pronunciado ante la noticia, la que no había emitido su postura es su matriarca, doña Silvia Pinal, quien durante su asistencia a la conferencia de los Premios Bravo, habló sobre el noviazgo de Zurita y su nieta.

“¿Quién anda con Stephi?... Oh!”, dijo la reconocida presentadora de televisión y actriz llevándose la mano a la frente en señal de sorpresa.

Tras unos segundos de escuchar a los reporteros informándole sobre la relación, Pinal agregó: “¡Ay! ¿Dónde andan?... ¡son novios! ¡Ay pobrecitos!, no pues que hagan lo que quieran, son guapos, no son feos, y siempre tienen la sonrisa en la cara, son lindas y lindos”.

Previamente en conferencia de prensa, Silvia Pinal habló de su reciente homenaje en Bellas Artes, en especial de su Stephanie, quien le rindió tributo interpretando un tema musical.

“Ella cuenta con mi apoyo. Y además hay gente muy agradable. En ningún momento… no sé, que no les gusta esto, que no les gusta el otro”, expresó. Por otra parte, al escuchar que Luis Miguel, padre de su bisnieta Michelle Salas volverá a los escenarios el próximo año, la artista dijo: “No lo he visto para nada, me contaron algo así, pero no, no tuve el gusto de poder hablar con él”.

Michelle también reacciona

Michelle Salas fue cuestionada por la prensa sobre la confirmación de noviazgo entre su madre, Stephanie Salas y el actor Humberto Zurita, tras semanas de especulaciones sobre su relación. La modelo se vio feliz por compartir la alegría de su madre, por lo que al escuchar las primeras preguntas sobre el tema únicamente comentó: “Yo siempre estoy feliz si mi mamá está feliz, ley de vida, ley vida”.

Al respecto de la convivencia que Michelle ha tenido con Zurita y sus hijos, la primogénita de Luis Miguel contó: “Uy, los conozco de toda la vida, desde pequeñitos. Yo iba a las fiestas de Sebastián y todo”.

Y siguiendo con los temas del amor, al hablar de su vida sentimental, luego de llevar varios años de pareja con el empresario Danilo Díaz, Salas confesó que está “muy bien”.

Michelle Salas y su bisabuela Silvia Pinal

Por otra parte, la joven dejó entrever que no mantiene una estrecha relación con Alejandra Guzmán, pues ante las interrogantes de cómo se encuentra su tía tras la caída que tuvo en el escenario, solo dijo: “Híjole, la verdad no sé, no he estado muy enterada últimamente, es que no he parado de trabajar”.

Por último, Michelle Salas se dijo contenta de haber podido festejar a su bisabuela Silvia Pinal en su reciente cumpleaños, pues como es bien sabido, la reconocida presentadora es una de las personas favoritas en su vida.

Fue entre septiembre e inicios de octubre, que el mundo del espectáculo, tras varias sospechas, se enteraba que Humberto Zurita y Stephanie Salas habían decidido darle una nueva oportunidad al amor juntos.

