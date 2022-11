¡No es Sarita Sosa! Él es el responsable de acabar con la familia de José José

Recientemente, Anel Noreña se atrevió a reconocer el distanciamiento que hay entre ella y sus hijos José Joel y Marysol. Además, reveló quién es el responsable de dicha ruptura familiar

En una entrevista con la periodista de espectáculos, Inés Moreno, la actriz mexicana le explicó que el roce entre ellos no se debe a la herencia de José José, si no a la intromisión de Xavier Orozco, esposo de su hija, en asuntos familiares.

"Me dice Anel que realmente lo de los dineros no tiene nada qué ver porque ni sus hijos saben cuánto heredó ella, que no le ha querido decir absolutamente a nadie qué es lo que heredó, cuánto heredó, lo que sí sabemos es que ella es la dueña del nombre de José José", destacó.

Anel dijo que Xavier ha tomado el control de la vida de su hija. Foto: Instagram/marysol_sosa

La periodista dijo que la ruptura parece estar relacionada con el esposo de Marysol y que se le hacía muy raro que cuando se quisiera hablar con ella, fuera el esposo quien respondiera como si fuera su mánager.

Sin embargo, dijo que Anel respondió así: "mánager para qué, si no la ha puesto a trabajar, no la ha crecido artísticamente, entonces no entiendo mánager de qué".

A la expareja del "Príncipe de la canción" le molesta que haya tomado el control de la carrera de su hija y de su vida, pues incluso le limita las llamadas telefónicas.

"Parece ser que el que está bloqueando la relación entre Anel, José Joel y Marysol, es el esposo de ésta, que todo empezó en mayo, cuando se iba a hacer una comida familiar y el esposo dijo 'pero no puede venir ni José Joel, ni fulano, ni mengana porque no están vacunados', a partir de ahí empezó la ruptura", mencionó la periodista.

