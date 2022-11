La bella actriz que conquistó a Elvis Presley ahora es monja, así abandonó la fama y el cine

Elvis Presley fue sin duda una de las estrellas más importantes del Hollywood de los años 60, misma época en la que una hermosa joven dio sus primeros pasos en la industria fílmica de Estados Unidos. Nos referimos a Dolores Hart, la bella actriz, que conquistó al llamado Rey del Rock and Roll e hizo su debut junto al también cantante, pero en la cima de su carrera abandonó la fama y el cine para ser monja.

Dolores Hicks, nombre real de la actriz, nació Chicago, Illinois, el 20 de octubre de 1938. Tuvo una corta pero prolífica carrera en el cine, pues participó en diez películas en cinco años, actuando junto a reconocidas estrellas de la época como Stephen Boyd, Montgomery Clift, George Hamilton y Robert Wagner, pero su gran debut en la pantalla grande llegó con un pequeño papel en el filme "Loving You" (1957), protagonizado por Presley.

Dolores debutó en el cine junto a Elvis. Foto: Especial

La bella actriz que conquistó a Elvis Presley

Hija del actor Bert Hicks y su esposa, Harriett Lee Pittman, quienes se divorciaron, fue su abuelo, empleado de una sala de cine, el que influyó en Dolores para que se decidiera por la actuación. Tras su aparición junto Elvis, llamó la atención de los productores y realizó un par de películas más antes de volver a actuar con Presley en "King Creole" (1958). Posteriormente debutó en Broadway, ganando un Premio World Theatre.

Dolores y Elvis fueron los protagonistas del beso que por mucho tiempo fue recordado como el más largo de la historia. En la pantalla duró segundos, pero llevó horas grabarlo, pues era el primer beso de del cantante de Rock and Roll en la ficción y el primero de la bella joven en la vida real y de películas. Cada vez que sus labios se rozaban, ambos se sonrojaban, por lo que el director debió cortar en varias ocasiones la escena. La propia actriz ha contado que en esa época Presley la invitó a salir, pero ella se negó.

En 1960, Hart obtuvo el protagónico en l filme "Where the Boys Are", proyecto al que le siguieron otras cuatro cintas, incluyendo un papel principal en "Lisa", basada en una novela de Jan de Hartog, que nominada al Globo de Oro como mejor película dramática.

La actriz era considerada una de las más bellas. Foto: Especial

Dolores Hart abandonó la fama para ser monja

En 1961 interpretó a Santa Clara en la película "Francisco de Asís", cinta que se cree fue la que influyó en su decisión de abandonar la vida del cine, pero la propia Hart en una entrevista para un medio español aseguró que "mientras la rodaba no pensaba en ser monja, más bien ocurrió cuando hice 'Lisa' (1962). El papel me condujo en esa dirección". Además, comenzaba a sentirse inquieta con la fama, por lo que un amigo le recomendó visitar la abadía Regina Laudis, en Bethlehem, para renovarse, y allí encontró la paz, como lo dice en su libro de memorias.

Su último papel fue con Hugh O'Brian en "Come Fly with Me" (1963). Momento en que decidió dejar la industria cinematográfica y también romper su compromiso con el empresario de Los Ángeles Don Robinson, todo para convertirse en monja, lo que sucedió en la abadía benedictina de Regina Laudis en Bethlehem, Connecticut, en Estados Unidos, donde tres años después de entrar profesó sus votos. Actualmente es madre superiora.

Hart ahora es madre superiora. Foto: Especial

En 2006 regresó a Hollywood, tras 43 años en el monasterio, para recaudar fondos para la investigación de la neuropatía idiopática periférica, un mal neurológico que ella misma padece. Además de ser abadesa, la madre Dolores Hart es la única monja con derecho a voto de los Premios Óscar de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de los Estados Unidos.

En 2012 desfiló por la alfombra roja de los Premios Óscar, cuando apoyó el cortometraje documental "God is the bigger Elvis", de la directora Rebecca Cammisa.

