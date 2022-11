César Bono tiene una cirugía pendiente que lo regresará al hospital

César Bono sigue teniendo complicaciones de salud, pues indicó que tiene una cirugía pendiente que lo regresará al hospital, después de que hace algunos meses fue intervenido debido úlcera estomacal que se complicó y que puso en peligro de vida. El actor también destacó que es un milagro que él esté actualmente trabajando y con su familia, pues recordó la gravedad de su enfermedad por la que aún tiene afecciones.

En una entrevista con la prensa, César confesó que aún no se encuentra recuperado por completo de la peritonitis que lo llevó al hospital en marzo de este año y por el que preocupó a sus fanáticos; pues destacó que aún le falta someterse a una operación para extirpar la vesícula, la cual aún no se ha podido realizar por recomendación de su médico, quien hasta el momento no le ha dado fecha para ingresar al quirófano.

A César Bono le tienen que extirpar la vesícula

En una entrevista para el programa Ventaneando, el actor que le da vida a "Frankie Rivers" en la serie "Vecinos" dijo que esta intervención quirúrgica es muy complicada, por lo que su doctor la ha pospuesto, aunque no dio detalles de qué se trata, señaló que es necesario retirar la vesícula, un órgano pequeño que está debajo del hígado. El histrión, de 72 años, no reveló cuando será el día que vuelva a ser hospitalizado, pero sus fanáticos ya le mandan buenos deseos.

“Fíjense que me falta una operación y no la he realizado, no por cobardía, sino porque mi cirujano me operó durante más de 10 horas. También me dice que es un milagro que yo esté aquí hablando con ustedes hablando y lo que falta es quitarme la vesícula”, comentó ante las cámaras del programa de espectáculos de Tv Azteca, a los que también explicó que la ingesta de muchos analgésicos fue lo que ocasionó este problema de salud que lo llevará otra vez a una clínica.

“Al tomar muchos analgésicos por tonto, por inculto, por no saber nada de medicina, me reventé una úlcera y me reventé el duodeno y tuve una peritonitis durísima, donde se infectó el hígado, el estómago, los riñones, etc. La peritonitis es que te envenenas tú mismo”, apuntó Bono, quien en marzo de este año fue hospitalizado de emergencia y se mantuvo ahí por alrededor de dos semanas.

Hay que recordar que el actor estuvo muy delicado de salud, pues así lo confirmó su familia y su ex esposa Patricia Castro, quien contó a la prensa en aquella ocasión que los doctores les dijeron a sus hijos que la operación era muy arriesgada. "Salieron los médicos y les preguntaron a los muchachos qué hacían, si lo dejaban y esperaban el desenlace fatal o lo operaban y le daban una posibilidad de vida. Los muchachos votaron porque se le operara", relató.

César Bono sigue trabajando Foto: Especial

No obstante, el actor se recuperó favorablemente y hace unas semanas retomó sus actividades en los escenarios, ya que regresó a la puesta en escena "Defendiendo al cavernícola", que en octubre celebró 21 años en cartelera. Su trabajo tanto en teatro como en la televisión, son una de las cosas que le han dado energía para seguir en la industria por alrededor de 50 años de carrera artística.

SIGUE LEYENDO:

César Bono reacciona a la detención de los presuntos responsables de la muerte de "Benito": "Hicieron algo muy grave"