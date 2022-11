JLo impone moda con blusa de transparencias y abrigo de mezclilla

Si hay alguien que siempre sorprende con sus looks de impacto en los que mezcla prendas atemporales y en tendencia, esa es JLo, quien en la actualidad es un referente de la moda que gracias a la combinación anterior se mantiene como un ícono de la moda tanto para las mujeres más jóvenes como para las maduras que al igual que la cantante tienen más de 50 años. Y en cada oportunidad que se presenta, la guaca cantante demuestra que su estilo es único y que no tiene miedo a experimentar con su imagen como lo hizo recientemente con este icónico abrigo de mezclilla.

Para esta temporada de invierno no puede faltar un buen abrigo que puede ir desde el corte más elegante que ha presumido Ángela Aguilar, hasta el más juvenil de plumas como el que llevó Danna Paola y una larga lista de celebridades; estos dos estilos saltan a la luz porque fueron los que Jennifer López "fusionó" en su último atuendo. Por si fuera poco, la también actriz se sumó a otras tendencias del momento como las prendas con transparencias que no dejan de acumular fanáticos y que son perfectos para recuperar una imagen bastante sensual y glamurosa.

JLo es la reina de las prendas con transparencias. (Foto: IG @robzangardi)

Este es el look de JLo que rompió la red

El estilista de celebridades, Rob Zangardi, compartió una foto de la famosa y aunque su belleza eclipsó a todos por una piel radiante y una melena de impacto, fue su outfit el que causó sensación al apostar por un estilo total denim con la mezclilla como protagonista y una blusa azul de transparencias, ideal para crear un atuendo monocromático que merece ser revisado paso a paso. Esta icónica combinación es magnífica para lucir elegante y con un toque casual este invierno sin descuidar las tendencias de la temporada.

Para robarse todas las miradas JLo apostó por lucir una blusa azul con efecto metálico que recupera ese estilo navideño de la temporada y según lo que deja ver la foto que acaparó toda la atención, se sumó al "free the nipple" al no llevar lencería debajo; sin embargo, una prenda tan reveladora como esta también se puede lucir con las famosas pezoneras de corazón que han causado furor en los últimos meses.

De acuerdo con la también empresaria, unos jeans de tiro alto y holgados son ideales para conseguir una imagen casual, pero sin perder el estilo; mientras que como último aspecto complementó con un elegante abrigo de mezclilla que crea la armonía que el atuendo necesitaba. Además, esta última pieza ayuda a conseguir ese toque chic y lleno de glamur a la estética al dejarlo desabotonado para que los pantalones y la blusa con transparencias se convierta en la protagonista.

Así anunció su regreso a la música tras 8 años de ausencia. (Foto: IG @robzangardi)

Algo que llama la atención de esta cátedra de moda de la protagonista de "Marry Me" es que para crear armonía en su figura de impacto, lució un cinturón de mezclilla y que forma parte del abrigo para acentuar la cintura y con ello conseguir una silueta llena de curvas. Este truco se consigue no sólo al marcar una minicintura, sino también por las plumas que se encuentran en la parte superior del diseño, mismas que son perfectas para imponer moda en invierno.

Para un look tan deslumbrante y sencillo como este, JLo demostró que las joyas no pueden faltar, incluso si sólo se trata de un par de arracadas doradas con las cuales elevar el atuendo y lucir más glamurosa. En lo que respecta a su melena, que muchos están acostumbrados a verla suelta y con ondas suaves, para esta ocasión se lució con una coleta alta y un lacio perfecto. ¿Le robarías el look a la cantante?

