Trata de no respirar antes de ver cómo lucía Aracely Arámbula a los 24 años

Aracely Arámbula disfruta de lo que fue su participación en La Madrasta que la unió en el elenco con Andrés Palacios y que llegó a su fin hace un par de semanas. Tras la conclusión del proyecto, participó en la celebración de los 35 años del Centro de Educación Artística (CEA Eugenio Cobo), y presentó a su sobrina Abigail que sigue sus pasos en frente a las cámaras.

Aracely Arámbula no pudo aguantar los sentimientos de ver a su sobrina que ya es una hermosa mujer. Señaló que la joven le hizo recordar sus inicios en la actuación cuando se preparaba y estudiaba para dar lo mejor. "Me da mucha emoción. Nada más venimos a llorar de emoción porque aquí mi chaparrita hermosa, como pueden ver, mi grandota, pues me hizo recordar todos mis sueños, todas mis ilusiones, todo lo que yo ensayaba aquí. Todo el amor tan grande con lo que uno lo hace".

Decenas son los papeles que le han tocado interpretar a Aracely Arámbula y sus fans no se olvidan de ninguno. Mucho menos si la misma actriz los muestra en sus redes sociales desempolvando el libro de los recuerdos. Uno de los primeros personajes a los que le tocó da vida fue “Jacqueline de la Peña", en “Soñadoras”, en el año 1998.

Hoy con 47 años, Aracely Arámbula es una de las personalidades más importantes y bellas de nuestro país y lo era incluso antes de los años 2000, con un puñado de años menos y así lo demostró en una de las recientes historias que mostró en su Instagram.

Con un aire juvenil, en esos años, Arámbula acostumbraba vestir candente con conjuntos que dejaban al descubierto su cuidado abdomen y con la moda de los top cortos. Con poses y miradas sensuales dejó a más de uno sorprendido como lo hacía hace varias décadas.