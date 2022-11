Ignacio López Tarso revela el secreto que le robó a la Reina Isabel II para seguir con vida

Ignacio López Tarso es uno de los actores más icónicos de nuestro país. Su trayectoria en el cine, la televisión y el teatro lo han convertido en un favorito y además una de las grandes escuelas para diferentes actores en México. En enero del 2023, López Tarso cumplirá 98 años de edad y lo hace en un buen estado de salud y con muchas ganas de seguir trabajando y haciendo aún más grande su leyenda.

A lo largo de más de seis décadas de carrera artística se ha consolidado con el público como uno de los predilectos, por su carisma, simpatía y gran talento.

La trayectoria del primer actor tiene en su currículum grandes proyectos como El sueño de una noche de verano, Crimen y castigo, Don Juan Tenorio, Las brujas de Salem, El avaro, El alcalde de Zalamea y Prueba de fuego. En 1996 debutó en el teatro musical con la versión mexicana de Hello, Dolly!, al lado de Silvia Pinal. El último proyecto en el que participó fue en Línea de vida.

Ignacio López Tarso cumplirá 98 años en enero

FOTO: Archivo

A pesar de que cumplirá 98 años, Ignacio López Tarso confesó que aún no piensa en la muerte y que sigue pensando en participar en obras de teatro, cine o televisión. Además, reveló la fórmula que utiliza para su longevidad. Dijo que trata de darle gracias a Dios todos los días al despertar, porque cree que es la misma que llevó a la Reina Isabel II para vivir tantos años.

Lo malo en la historia es que, a pesar de que tiene una buena salud, difícilmente es considerado para tener nuevos proyectos artísticos. "Ellos no me llaman. La televisión y el cine me han olvidado por completo", dijo en una entrevista. La última telenovela en la que participó López Tarso fue Médicos: Línea De Vida, en la personificó a Don Héctor.

López Tarso ha sido olvidado por los productores

FOTO: Archivo

SEGUIR LEYENDO:

Los alimentos que consumía la Reina Isabel II que son casi un secreto real y ayudaron a la longevidad de la monarca

Querido actor de la Época de Oro denuncia que el cine y la televisión lo olvidaron

Ellos son los actores más longevos de la televisión mexicana, pero su suerte no ha sido la misma